Katil İsrail Gazze'ye girdi! Türkiye ziyaretinin ardından ABD'den geri vites: Gazze işgalini desteklemiyoruz
Soykırımcı İsrail'in Gazze'deki sivillere yönelik insanlık dışı katliamının üstünden haftalar geçmesine rağmen şiddet tüm sertliğini artırarak devam ediyor. Katil israil Savunma Bakanı Yoav Galant'ın Gazze'ye girdiklerini duyurmasının ardından ABD Dışişleri Bakanlığından işgalcilere beklenmedik bir cevap geldi. Birkaç gün önce Türkiye'ye ziyaret gerçekleştiren ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, şok üstüne şok yaşamıştı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yaptığı görüşmede, Fidan'ın hamleleri karşısında yüzü asılan Blinken 2,5 saat süren heyetler arası görüşmenin ardından Türkiye'den ayrılmıştı. Orta Doğu ve İsrail'in Gazze saldırıları konusunun ele aldığı toplantıdan birkaç gün sonra ABD'den 'Filistin' meselesinde geri vites geldi. İşte detaylar...
İsrail, 7 Ekim'den bu yana Filistin halkına ölüm yağdırdı. En büyük müttefiki Amerika Birleşik Devletleri ise konu Orta Doğu olunca yine rahat durmadı. Soluğu, tansiyonun yükseldiği bölgede aldı.
Eli kanlı Netanyahu'ya en büyük desteği ise ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken açıkladı. 7 Ekim'den bu yana tam üç kez İsrail'i ziyaret etti, saldırıların sürmesine masum sivillerin öldürülmesine ses çıkartmamıştı.
ABD DIŞİŞLERİ BAKANI BLINKEN TÜRKİYE'YE GELDİ
Her fırsatta insan hakları ve özgürlük dersi veren ABD'nin konu Müslüman çocuklar olunca gösterdiği iki yüzlü tutum büyük tepki aldı. ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Irak'ın ardından dün akşam saatlerinde soluğu Ankara Esenboğa Havalimanı'nda aldı.
İLK ŞOKU KARŞILAMADA YAŞADI
Ancak şok üstüne şok yaşadı. Havalimanında yalnızca Ankara Vali Yardımcısı tarafından karşılandı.
Sabah saatlerinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Blinken ile yapacağı görüşme öncesi yaşananlar gündeme bomba gibi oturmuştu.
Hakan Fidan, Blinken'i Dışişleri Bakanlığı'nın kapısında karşıladı.
Bu sırada Blinken, tokalaştığı Hakan Fidan'a sarılmaya çalıştı. Ancak Fidan'ın hamlesiyle bir şok daha yaşadı... O anlar, Blinken'ın yüzüne böyle yansıdı...
MESCİD-İ AKSA VE AY YILDIZ DETAYI
Hakan Fidan ve Antony Blinken görüşmesindaki detaylar dikkatlerden kaçmamamıştı.
GÖRÜŞME 2,5 SAAT SÜRDÜ
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşmesi bitti. Fidan ve Blinken, Dışişleri Bakanlığında, baş başa ve heyetler arası görüşmeler yaptı. İki bakanın saat 10.38'de başlayan baş başa ve heyetler arası görüşmeleri yaklaşık 2,5 saat sürdü. Görüşmenin ardından açıklama yapılmadı. Blinken, görüşmenin ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan ayrılmıştı.
İŞGALCİ İSRAİL KATLİAMIN FİTİLİNİ BİR KEZ DAHA ATEŞLEDİ
Terör devleti İsrail'in Savunma Bakanı Yoav Galant, işgalci İsrail ordusunun Gazze kentinin merkezine girdiğini duyurdu. Galant yaptığı açıklamada Hamas lideri Yahya Sinwar'ın sığınakta kapana kısıldığını da ileri sürdü.
ABD TÜRKİYE'YE ZİYARETİN ARDINDAN GERİ VİTESE TAKTI: İSRAİL'İN İŞGALİNİ DESTEKLEMİYORUZ
Terör devleti İsrail'in Gazze'ye girdiklerini duyurmasından kısa süre sonra ise ABD'den dikkat çeken bir açıklama geldi.
ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'yi tekrar işgal etmesini desteklemediklerini, bunu da İsrail'e açık bir şekilde bildirdiklerini duyurdu.
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