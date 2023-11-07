İsrail'in zulmü yıllara dayanıyor! 2009 yılındaki görüntüler kan dondurdu! Filistinlileri kendi evlerinde hapsettiler...
Katil İsrail, Gazze'de büyük bir katliam yaparken bölgede süren bu zulüm aslında uzun yıllara dayanıyor. 2009 yılında çekilen görüntülerde işgalci İsrail askerlerinin Filistinlileri kendi evlerinde hapsettiği görülürken, gazetecilerle ev halkının arasında geçen diyaloglar adeta bugüne ışık tuttu. Okuldan eve dönen çocuklar kapıda iki İsrail askeri tarafından karşılanırken evin babası Abdullah isimli Filistinli yaptığı açıklamada "Bizi sabah uyandırıp mutfağa gönderiyorlar. Yataklarda kendileri uyuyorlar." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
İşgalci ve katil İsrail Gazze Şeridi'nde büyük bir katliam yaparken, bölgede binlerce sivil acımasızca katledildi. Ancak bu savaş aslında yıllardan beri sürerken İsrail'in bölgedeki zulmü uzun yıllardır sürüyor.
İSRAİL ZULMÜ GÖZLER ÖNÜNDE!
Özellikle sosyal medyada dolaşan ve 2009 yılında Batı Şeria'da çekildiği iddia edilen görüntülerde İsrail'in yaptığı zulüm gözler önüne serildi.
KENDİ EVLERİNDE HAPSETTİLER
Bölgede yıllardır süren İsrail işgalinde Filistinlilere adeta nefes aldırmayan işgalci İsrail askerlerinin bazı aileleri kendi evlerine hapsettiği görüntüler ortaya çıktı.
EVLERİNDE TUTSAK OLDULAR
Batı Şeria'daki görüntülerde bir aile kapısına gelen basın mensuplarına evlerinde tutsak olduklarını ifade ederken İsrail askerlerinin kendilerini evde tuttuklarını ifade ediyor.
"NE KADAR EVDE KALACAĞIMIZ BELLİ DEĞİL"
Evlerinde ne kadar süreyle kalacaklarını bile bilmediğini söyleyen ve banka müdür olan Abdullah ismindeki Filistinli, askerlerin bankaya gitmesine izin vermediğini belirtiyor.
MUTFAĞA GÖNDERİP YATAKLARINDA UYUDULAR
Askerlerin eve geldiklerinde evdeki çocuklar dahil herkesi uyandırarak mutfağa gönderdiklerini söyleyen Abdullah, askerlerin yataklara giderek uyuduklarını ifade etti.
BASIN MENSUPLARINI EVE SOKAMADILAR
Evden çıkamadıklarını, telefon kullanamadıklarını belirten Abdullah, askerlerin kapıyı kitlediğini ve anahtarı aldıklarını söyleyerek basın mensuplarını eve alamadı.
EVE DÖNEN ÇOCUKLARI SİLAHLARLA BEKLİYORLAR
Sonrasında askerlerin evdeki çocukların okula gidişine izin verildiği görülürken, eve dönen çocukların mervidende iki silahlı işgalci İsrail askeri tarafından beklendiği belgeselde görüldü.
DİLİNİ Mİ YUTTUN?
Askerler eve sonrasında gelen çocukları kameralar gitmeden eve almayacaklarını ifade ederken, gazeteciler işgalci İsrail askeri ile konuşmayı denedi. Ancak İsrail askeri buna yanaşmazken gazetecinin "Dilini mi yuttun?" sözü sonrasında kapı ve cam üzerlerine kapatıldı.
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