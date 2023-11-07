İsrail’in zulmü yıllara dayanıyor! 2009 yılındaki görüntüler kan dondurdu! Filistinlileri kendi evlerinde hapsettiler...

EVLERİNDE TUTSAK OLDULAR

Batı Şeria'daki görüntülerde bir aile kapısına gelen basın mensuplarına evlerinde tutsak olduklarını ifade ederken İsrail askerlerinin kendilerini evde tuttuklarını ifade ediyor.

"NE KADAR EVDE KALACAĞIMIZ BELLİ DEĞİL"

Evlerinde ne kadar süreyle kalacaklarını bile bilmediğini söyleyen ve banka müdür olan Abdullah ismindeki Filistinli, askerlerin bankaya gitmesine izin vermediğini belirtiyor.