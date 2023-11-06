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Haberler Galeri Angelina Jolie katil İsrail'e ateş püskürmüştü! Ünlü oyuncunun babası Jon Voight'ten ise soykırımcılara destek verdi

Angelina Jolie katil İsrail'e ateş püskürmüştü! Ünlü oyuncunun babası Jon Voight'ten ise soykırımcılara destek verdi

Katil İsrail'in Gazze'de devam ettirdiği soykırım dünya genelinde tepki görüyor. Dünyaca ünlü isim ABD'li oyuncu ve eski Birleşmiş Milletler (BM) İyi Niyet Elçisi Angelina Jolie, İsrail'in Gazze'deki Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıya tepki göstererek ateşkes çağrısında bulundu. Öte yandan Jolie, ateşkesi engelleyen dünya liderlerini de bu işgale destek veren suçlular olarak nitelendirmişti. Bu gelişmenin ardından ünlü oyuncunun babası Jon Voight, ABD bayrağı önünde çektiği videoda alçakça açıklamalara bulundu. Katil İsrail'e destek veren Voight, "Bu, Tanrı'nın topraklarının, kutsal toprakların, Yahudi topraklarının tarihinin yok edilmesiyle ilgilidir. Bu, Tanrı'nın Kutsal Toprakların çocukları İsrail için adalettir." dedi. Küstahça açıklamaların yanı sıra Voight Jolie'nin açıklamaları için hayal kırıklığına uğrattı ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 06.11.2023 22:23 Güncelleme Tarihi: 06.11.2023 22:35
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Angelina Jolie katil İsrail’e ateş püskürmüştü! Ünlü oyuncunun babası Jon Voight’ten ise soykırımcılara destek verdi

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana soykırımda bulunan İsrail, ara vermeksizin devam ettiği saldırılarında yüzlerce masum Filistinliyi vahşice katletti.

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Angelina Jolie katil İsrail’e ateş püskürmüştü! Ünlü oyuncunun babası Jon Voight’ten ise soykırımcılara destek verdi

ÜNLÜ İSİMLER SOYKIRIMA SESSİZ KALMADI

Eli kanlı İsrail'e dünyanın dört bir yanından ise tepki yağdı. Ünlü isimler de İsrail'in zulmüne sessiz kalmadı.

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Angelina Jolie katil İsrail’e ateş püskürmüştü! Ünlü oyuncunun babası Jon Voight’ten ise soykırımcılara destek verdi

"GAZZE AÇIK HAVA HAPİSHANESİYDİ HIZLA TOPLU MEZARA DÖNÜŞÜYOR"

Birleşmiş Milletler adına yaptığı çalışmalarla bilinen ABD'li ünlü oyuncu Angelina Jolie, İsrail'in soykırım saldırılarına Instagram hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

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Angelina Jolie katil İsrail’e ateş püskürmüştü! Ünlü oyuncunun babası Jon Voight’ten ise soykırımcılara destek verdi

Gidecek bir yeri olmayan, mahsur kalmış bir halkın 'bilinçli ve kasıtlı' olarak bombalandığını vurgulayan Jolie, "20 yıldır bir tür açık hava hapishanesi haline getirilen Gazze, hızlıca toplu bir mezara dönüştü.

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Angelina Jolie katil İsrail’e ateş püskürmüştü! Ünlü oyuncunun babası Jon Voight’ten ise soykırımcılara destek verdi

"ATEŞKESİ ENGELLEYENLER DE BU SUÇA ORTAK"

Dünyanın olup biteni hiçbir şey olmamışçasına izlediğini vurgulayan Jolie, "Filistin halkı, gıda ilaç ve insani yardımdan mahrum. Milyonlarca kadın ve çocuk cezalandırılıyor" dedi.