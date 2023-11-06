Angelina Jolie katil İsrail'e ateş püskürmüştü! Ünlü oyuncunun babası Jon Voight'ten ise soykırımcılara destek verdi

Katil İsrail'in Gazze'de devam ettirdiği soykırım dünya genelinde tepki görüyor. Dünyaca ünlü isim ABD'li oyuncu ve eski Birleşmiş Milletler (BM) İyi Niyet Elçisi Angelina Jolie, İsrail'in Gazze'deki Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıya tepki göstererek ateşkes çağrısında bulundu. Öte yandan Jolie, ateşkesi engelleyen dünya liderlerini de bu işgale destek veren suçlular olarak nitelendirmişti. Bu gelişmenin ardından ünlü oyuncunun babası Jon Voight, ABD bayrağı önünde çektiği videoda alçakça açıklamalara bulundu. Katil İsrail'e destek veren Voight, "Bu, Tanrı'nın topraklarının, kutsal toprakların, Yahudi topraklarının tarihinin yok edilmesiyle ilgilidir. Bu, Tanrı'nın Kutsal Toprakların çocukları İsrail için adalettir." dedi. Küstahça açıklamaların yanı sıra Voight Jolie'nin açıklamaları için hayal kırıklığına uğrattı ifadelerini kullandı.