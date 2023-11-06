ABD’li Yahudi senatör Bernie Sanders’tan işgalci İsrail’e sert tepki: Modern tarihin en korkunç anları! Katliamı durdurun

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

ABD'Lİ YAHUDİ SENATÖRDEN İSRAİL KATLİAMINA SERT TEPKİ

Kendisi de bir Yahudi olan ABD'nin Vermont Senatörü Bernie Sanders, İsrail'in Gazze'deki katliamlarının durdurulması için çağrıda bulundu.