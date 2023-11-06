ABD’li Yahudi senatör Bernie Sanders’tan işgalci İsrail'e sert tepki: Modern tarihin en korkunç anları! Katliamı durdurun
İşgalci İsrail'in Gazze'deki sivillere yönelik uyguladığı insanlık dışı katliamda 31. güne girilirken, şiddet tüm hızıyla artarak devam ediyor. ABD'nin Vermont Senatörü Bernie Sanders, İsrail’in Gazze’deki katliamlarının durdurulması için çağrıda bulundu. Gazze'de yaşanan korkunç dramı videolu paylaşımda dile getiren Sanders, "Modern tarihin en korkunç anlarından biri! Binlerce insanın daha öldüğünü görmenin eşiğindeyiz, buna artık son verilmedi." dedi.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 104'ü çocuk, 2 bin 641'si kadın olmak üzere 10 bin 22 Filistinli öldürüldü, en az 25 bin kişi yaralandı.
Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 159 Filistinliyi öldürdü.
İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.
ABD'Lİ YAHUDİ SENATÖRDEN İSRAİL KATLİAMINA SERT TEPKİ
Kendisi de bir Yahudi olan ABD'nin Vermont Senatörü Bernie Sanders, İsrail'in Gazze'deki katliamlarının durdurulması için çağrıda bulundu.
"FİLİSTİNLİ ÇOCUKLAR DA İSRAİLLİ VE AMERİKALI ÇOCUKLAR KADAR ÖNEMLİ"
X hesabından paylaştığı videoda, Gazze'de yaşananlar için "Modern tarihin en korkunç anlarından biri" tanımlaması yapan Sanders, "Ambulansların, hastanelerin, mülteci kamplarının ve çocukların bombalanması kabul edilemez. Binlerce insanın daha öldüğünü görmenin eşiğindeyiz. Buna bir son verilmelidir. Filistinli çocuklar da İsrailli çocuklar kadar, Amerikalı çocuklar kadar önemli." dedi.
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