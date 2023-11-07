Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak’tan ülkesine uyarı

Eski Başbakan, "Önümüzdeki 2 ya da 3 hafta içinde, muhtemelen daha kısa sürede Amerikan taleplerini kabul etmek zorunda kalacağız." ifadesini kullandı.

ABD'NİN İSRAİL İÇİN ÖNEMİNE DİKKATİ ÇEKTİ

Barak, ABD'nin, İsrail'in güvenliğindeki önemli rolüne işaret ederek, "Pencerenin kapandığını görebilirsiniz. Saldırı konusunda Amerikalılarla sürtüşmeye doğru gittiğimiz açık. ABD, İsrail'e ne yapacağını dikte edemez. Ancak biz de onları görmezden gelemeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in, "Gazze'deki sivil ölümler ve bölgede çok daha geniş ve yıkıcı bir savaşa yol açmasından duyulan korku nedeniyle" Avrupa'da kamuoyunu kaybetme sürecine girdiğine işaret eden Barak, "Avrupa'da kamuoyunu kaybediyoruz ve 1 ya da 2 hafta içinde Avrupa'da hükümetleri kaybetmeye başlayacağız. Bir hafta sonra da Amerikalılarla aramızdaki sürtüşme su yüzüne çıkacak." diye konuştu.