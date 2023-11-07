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Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak’tan ülkesine uyarı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.11.2023 Güncelleme Tarihi: 07.11.2023
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Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak’tan ülkesine uyarı

Gazze’de sivil halka karşı büyük bir soykırım yapan katil İsrail için tehlike çanları çalıyor. ABD ve Batı’nın desteğini arkasına alan İsrail’e dikkat çeken bir uyarı geldi. İsrail eski Başbakanı Ehud Barak, Gazze'deki sivil ölümler sebebiyle özellikle Batılı ülkelerde desteklerinin azalmakta olduğu ifade etti. 1 hafta sonra ABD ile aralarındaki sürtüşmenin ortaya çıkacağını anlatan Barak, İsrail’in Avrupa'da kamuoyunu kaybettiğini söyledi. Öte yandan Barak, Gazze'ye belirli ülkeler tarafından "askeri gücün" toplanabileceğini öne sürdü.

Barak, İsrail-Filistin meselesiyle ilgili Politico'ya röportaj verdi.

Ehud Barak, ABD'li yetkililerin söylemlerinin son günlerde değiştiğini ve çatışmalara insani ara verilmesi çağrılarının arttığını belirtti.

Eski Başbakan, "Önümüzdeki 2 ya da 3 hafta içinde, muhtemelen daha kısa sürede Amerikan taleplerini kabul etmek zorunda kalacağız." ifadesini kullandı.

ABD'NİN İSRAİL İÇİN ÖNEMİNE DİKKATİ ÇEKTİ

Barak, ABD'nin, İsrail'in güvenliğindeki önemli rolüne işaret ederek, "Pencerenin kapandığını görebilirsiniz. Saldırı konusunda Amerikalılarla sürtüşmeye doğru gittiğimiz açık. ABD, İsrail'e ne yapacağını dikte edemez. Ancak biz de onları görmezden gelemeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in, "Gazze'deki sivil ölümler ve bölgede çok daha geniş ve yıkıcı bir savaşa yol açmasından duyulan korku nedeniyle" Avrupa'da kamuoyunu kaybetme sürecine girdiğine işaret eden Barak, "Avrupa'da kamuoyunu kaybediyoruz ve 1 ya da 2 hafta içinde Avrupa'da hükümetleri kaybetmeye başlayacağız. Bir hafta sonra da Amerikalılarla aramızdaki sürtüşme su yüzüne çıkacak." diye konuştu.

"ARAP GÜCÜ TOPLANABİLİR"

Barak, ilerleyen süreçte Filistin'e küresel desteğin gelebileceğinin altını çizerek, "Arap Ligi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin desteğiyle, Arap olmayan ülkelerden bazı sembolik birliklerin de dahil edileceği çok uluslu bir Arap gücünün toplanması ihtimal dışı değildir. Bu güçler, Filistin yönetiminin (Gazze'de) yönetimi düzgün bir şekilde devralmasına yardımcı olmak için 3 ile 6 ay süre orada kalabilir." dedi.

ARAP ÜLKELERİ İLE İSRAİL ARASINDAKİ İLİŞKİLER

Mısır ve Ürdün'ün "terörle mücadelede" İsrail ile işbirliğini derinleştirdiklerini belirten Barak, ülkesinin Bahreyn ve BAE ile "normalleşme" anlaşmaları imzaladığını ve bunun Arap ülkeleri için önemli olduğunu vurguladı.

Arap liderlerin halklarına "ilişkilerde yeni sayfanın açıldığını, çatışmaları yatıştırmak için tüm tarafların samimi bir çaba gösterdiğini" söyleyebilmesi gerektiğini kaydeden Barak, İsrail'in de son yıllarda izlediği politikaları değiştirebilecek düşünce yapısına sahip olduğunu anlatması gerektiğini belirtti.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM OLUR MU?

Barak, yine de bu gelişmelerin, "İsrail'in iki devletli bir çözüm müzakereleri için acele etmesi gerektiği ya da edebileceği" anlamına gelmediğini savundu.

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