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Kuzey Kore'den kaçma girişimi: Çin'e gideceklerdi sınırda mayına bastılar

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.11.2023
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Kuzey Kore’den kaçma girişimi: Çin’e gideceklerdi sınırda mayına bastılar

Kuzey Kore'den kaçmaya çalışan 5 kişinin ülkenin Çin sınırındaki mayınlara bastığı bildirildi. Kuzey Korelilerin, ülkelerinde "kötüleşen ekonomik şartlar nedeniyle Çin'e para kazanmak amacıyla" kaçmaya çalışmış olabilecekleri belirtildi.

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