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Kemal Kılıçdaroğlu'nun mağlubiyeti dünya basınında! Fransızlar İmamoğlu'nun Özel'e verdiği desteğe dikkat çekti...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.11.2023 Güncelleme Tarihi: 05.11.2023
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Kemal Kılıçdaroğlu’nun mağlubiyeti dünya basınında! Fransızlar İmamoğlu’nun Özel’e verdiği desteğe dikkat çekti...

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın ikinci tur oylamasında Ekrem İmamoğlu'nun desteklediği Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nu 13 yıllık koltuğundan etti. Kılıçdaroğlu 14 ve 28 Mayıs hezimetlerinin ardından CHP genel başkanlığı da kaybederken Bay Kemal'in mağlubiyeti dünya basınında da geniş yankı buldu. İşte detaylar...

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'ndaki genel başkanlık seçiminde, ilk turda salt çoğunluk sağlanamadığı için oylama ikinci tura kaldı. Saat 00.30 itibarıyla başlayan ikinci tur seçiminde oy kullanma işlemi saat 02.30'da tamamlandı.

YENİ GENEL BAŞKAN ÖZGÜR ÖZEL

Oy sayımının ardından Özgür Özel'in 812 oy alarak CHP'nin yeni genel başkanı olduğu açıklandı. Kemal Kılıçdaroğlu ise 536 oy aldı.

CHP'de Özgür Özel'in Bay Kemal'in koltuğuna oturması dünya basınında da yankı buldu. Almanya, Fransa, ABD basını başta olmak üzere Kılıçdaroğlu'nun ayrılığı geniş yankı buldu.

İşte o manşetler...

İMAMOĞLU'NUN ÖZEL DESTEĞİ FRANSIZ BASININDA

France 24'ün yaptığı haberde Kılıçdaroğlu'nun oluşturduğu koalisyonun aylar içinde parçalandığına yer verilirken anketlerde de düşük performans verdiğinin altı çizildi.

Diğer yandan haberde CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Özgür Özel'e verdiği destek sonrası Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği vurgulandı.

FİNANCİAL TİMES: KILIÇDAROĞLU YİNE KAYBETTİ

İngiltere merkezli Financial Times, Kılıçdaroğlu'nun genel seçimden sonra da kaybettiğini aktardı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Recep Tayyip Erdoğan'a kaybeden Kılıçdaroğlu'nun, yeni bir yenilgi daha yaşadığı ifade edildi.

Haberde şu ayrıntılar dikkat çekti:

Karar, Kılıçdaroğlu'nun 2010'da CHP genel başkanı olmasından bu yana Türkiye muhalefetindeki en önemli değişikliğe işaret ediyor. Özel, 'Partimizin bir süredir izlediği utanç verici ve pasif siyasete karşı cesur ve kararlı bir politika öneriyorum' dedi.

KÜÇÜK SİYASİ PARTİLERE ÇOK FAZLA TAVİZ VERDİ

Başkan Erdoğan karşısında yenilgi alan Kılıçdaroğlu'nun, muhalefetten sert tepkilerle karşılaştığı, parti içinden bazı isimlerin de Kılıçdaroğlu'nun altılı masaya katılan küçük siyasi partilere çok fazla taviz verdiğini söylediğine dikkat çekildi.

ÖZEL'DEN REFORM ÇAĞRISI

49 yaşındaki eski eczacı Özel'in, uzun süredir Kılıçdaroğlu'nun müttefiki olarak görüldüğü belirtilerek şöyle denildi: Partinin nasıl yönetileceği ve gelecek seçimlere nasıl yaklaşılacağı konusunda reform çağrısında bulunuyor. Kapsayıcı bir yaklaşım benimseyeceğine söz veriyor.

REUTERS: ACI YENİLGİ SONRASI ADAY OLDU

Ana muhalefet partisi CHP'nin, Özgür Özel'i Mart 2024'teki yerel seçimler öncesinde yeni lider olarak seçtiğini yazan Reuters, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13 yıllık görev süresinin sona erdiğini vurguladı.

Haberde şu notlar paylaşıldı:

Özel, Kılıçdaroğlu ve CHP'nin mayıs ayındaki cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı aldığı acı yenilginin ardından adaylığını eylül ayında açıkladı.

DEUTSCHE WELLE: ERDOĞAN'A KAYBETTİKTEN SONRA GİTTİ

Almanya basınından Deutsche Welle, CHP'deki genel başkanlık değişiminin sonucunu okurlarıyla paylaştı. Mayıs seçimlerinde Başkan Erdoğan'a yenilen Kılıçdaroğlu'nun yerine Özür Özel'in geldiği kaydedildi.

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