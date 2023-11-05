Kemal Kılıçdaroğlu’nun mağlubiyeti dünya basınında! Fransızlar İmamoğlu’nun Özel’e verdiği desteğe dikkat çekti...

FİNANCİAL TİMES: KILIÇDAROĞLU YİNE KAYBETTİ

İngiltere merkezli Financial Times, Kılıçdaroğlu'nun genel seçimden sonra da kaybettiğini aktardı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Recep Tayyip Erdoğan'a kaybeden Kılıçdaroğlu'nun, yeni bir yenilgi daha yaşadığı ifade edildi.

Haberde şu ayrıntılar dikkat çekti:

Karar, Kılıçdaroğlu'nun 2010'da CHP genel başkanı olmasından bu yana Türkiye muhalefetindeki en önemli değişikliğe işaret ediyor. Özel, 'Partimizin bir süredir izlediği utanç verici ve pasif siyasete karşı cesur ve kararlı bir politika öneriyorum' dedi.

KÜÇÜK SİYASİ PARTİLERE ÇOK FAZLA TAVİZ VERDİ

Başkan Erdoğan karşısında yenilgi alan Kılıçdaroğlu'nun, muhalefetten sert tepkilerle karşılaştığı, parti içinden bazı isimlerin de Kılıçdaroğlu'nun altılı masaya katılan küçük siyasi partilere çok fazla taviz verdiğini söylediğine dikkat çekildi.