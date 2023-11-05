Kim bu Özgür Özel? Dosyasında dikkat çeken FETÖ ve PKK detayı...

YAMANLAR KOLEJİ FETÖ'DE BÜYÜK BİR ÖNEME SAHİP

Terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen grubuna bağlı ilk eğitim kurumlarından olan Yamanlar Koleji'nin örgüttü ayrı bir önemi var. FETÖ'nün temellerinin bu okulda atıldığı ve yurt dışına çıkmadan önce Gülen'in "mahrem" görüşmeler yaptığı bu okulda, Fetullah Gülen'in alçıdan elinin olduğu özel bir odası da bulundu. Okuldan yetişen Harp Okulu mezunlarının örgüte "bağlılık yemini" ettiği ve "himmet sözü" verdiği belirtilen bu gizli odada, daha sonra terörist elebaşının söz konusu alçılan elini öpüp başlarına koydukları bilinmektedir. Tavanındaki işlemeleri Siyon yıldızına benzetilen odadaki oturma düzeninin de mason localarını andırdığı yapılan incelemeler sonucu ortaya çıkarılmıştır.

Yamanlar Koleji eğitim kurumu içerisinde ayrıca, hakkında yakalama kararı bulunan örgütün Ege Bölge imamı Bekir Baz'ın da katılımıyla gizli toplantılarının gerçekleştirildiği, 17-25 Aralık girişimleri de dahil birçok planın burada hazırlandığı, önemli kararların yine burada alındığı bilinmektedir.

Ayrıca yapılan operasyon neticesinde FETÖ'ye ait olduğu gerekçesiyle el konulan eski Yamanlar İlkokulu ve Ortaokulu binasında, Deniz Kuvvetleri'ne ait olduğu sanılan tören kılıçları da bulunmuş, cami ile yemekhane arasında gizli bir tünel olduğu da tespit edilmiştir.

PARLATMA OPERASYONUNA TARAF DA DESTEK VERDİ

FETÖ'nün bir diğer yayın organı kapatılan Taraf Gazetesi'nin de Özel'i parlatma operasyonuna destek verdiği görüldü. 31 Mart 2015 tarihli Taraf Gazetesi'nde CHP'de yapılan ön seçimde gençlerin çıktığı belirtilirken, haber fotoğrafında bilinçli olarak Özgür Özel kullanıldı.