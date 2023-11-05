Binlerce İsrailliden Netanyahu'nun evinin önünde protesto! Tüm dünya Filistin için sokaklara döküldü
Katil İsrail'in Gazze'deki sivil halka yönelik insanlık dışı katliamı içinde vicdan kırıntısı olan herkesin tepkisine yol açıyor. İsrailliler Batı Kudüs'te Başbakan Binyamin Netanyahu'nun konutu önünde toplandı. Netanyahu'nun istifasını isteyen protestocular "Katil Bibi" diye slogan attı. İsrail polisi, protestonun yasadışı olduğunu söylerken, protestoculara müdahale etti. Öte yandan Almanya, Amerika ve dünyanın birçok noktasında halklar Filistin için sokaklara döküldü.
İsrailliler Batı Kudüs'te Başbakan Binyamin Netanyahu'nun konutu önünde toplandı.
Netanyahu'nun istifasını isteyen protestocular "Katil Bibi" diye slogan attı.
İsrail polisi, protestonun yasadışı olduğunu söylerken, protestoculara müdahale etti.
ABD'DE YÜZLERCE KİŞİ FİLİSTİN İÇİN SOKAKLARA ÇIKTI
ABD'nin başkenti Washington'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ateşkesin sağlanması ve ABD'nin İsrail'e yardımlarını durdurması çağrısıyla protesto gösterisi düzenleniyor.
"Washington'a Ulusal Yürüyüş: Özgür Filistin" adı altında organize edilen gösteri yerel saat ile 14.00'te Kongre binasının yakınındaki Freedom Plaza Meydanı'nda başladı.
Meydanı dolduran binlerce protestocu, ellerinde Filistin bayrakları ve Filistin'e destek pankartları ile sloganlar atarak Gazze'de ateşkes çağrısı yapıyor.
FİLİSTİN İÇİN YEREL DANSLARINI GERÇEKLEŞTİRDİLER
Amerika'da katil İsrail'in Gazze'deki sivilere yönelik uyguladığı insanlık suçuna yerel halk bölgelerinin dansıyla destek verdi.
Barış yanlısı Yahudi grupların da katıldığı sivil toplum kuruluşları tarafından organize edilen gösteride, ayrıca ABD Başkanı Joe Biden yönetiminden İsrail'e yapılan ABD yardımlarının durdurulması talep ediliyor.
İNGİLTERE'DE ACİL ATEŞKES ÇAĞRISI
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken İngiltere'nin başkenti Londra'nın tarihi "Trafalgar Meydanı"nda bir araya gelen on binlerce Filistin yanlısı gösterici, "acil ateşkes" çağrısında bulundu.
İsrail ordusunun Gazze'ye saldırılarının başlamasının ardından 14 Ekim'den bu yana her cumartesi başkentte düzenlenen yüksek katılımlı Filistin'e destek gösterileri 4. haftasına girdi.
İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman'ın Filistin'le dayanışma gösterilerini "nefret yürüyüşleri" olarak nitelemesi, göstericilerin Filistin bayraklarıyla başkentin merkezindeki ünlü "Trafalgar Meydanı"nda bir araya gelmesine engel olamadı.
Soğuk havaya ve yağmura rağmen çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla toplanan göstericiler, "Utan Rishi Sunak, Utan Netanyahu", "Özgür Filistin" yazılı pankartlar taşıyarak İngiliz hükümetinden "Gazze'de ateşkes" çağrılarını desteklemesini talep etti.
Gösteriye ana muhalefetteki İşçi Partisinin eski lideri Jeremy Corbyn'in yanı sıra çok sayıda milletvekili ve insan hakları kuruluşu temsilcisi katılarak konuşma yaptı.
"İNGİLTERE, BUGÜN HALA İSRAİL'E GAZZE'DEKİ MASUM İNSANLARI ÖLDÜRMESİ İÇİN BOMBA TEDARİK EDİYOR"
Oldukça büyük Filistin bayrağıyla gösteriye katılan Kajsa Anckarström, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İngiltere'nin İsrail'le suç ortaklığına dikkati çekmek için eyleme katıldığını söyledi.
Anckarström, şunları dile getirdi:
"Filistin'de ve Gazze'de yaşananlar, bu hükümetin desteği olmadan gerçekleşemezdi. Burada, İngiltere'de faaliyet gösteren İsrailli silah üreticileri var, insansız hava aracı şirketleri, füze şirketleri var ve tüm bunlar İngiliz müesses nizamı olmadan gerçekleşemezdi ve asıl utanç verici olan da bunun 100 yıl önce Balfour Deklarasyonu ile başlamış olması. İşte bugün hala İsrail'e Gazze'deki masum insanları öldürmesi için bomba tedarik ediyoruz. Bu, bir felaketin de ötesinde."
Anckarström, bazı medya organlarında yayımlanan taraflı haberlere rağmen Gazze'de yaşanan gerçekleri bilen çok sayıda insanın olduğunu vurgulayarak, "Gerçek şu ki Filistin halkı 75 yıldır işgal altında ve şimdi adalet zamanı, aslında adalet onlarca yıl önce gelmeliydi." dedi.
"EL HALİL'DE İNSAN HAKLARI GÖZLEMCİLİĞİ YAPTIM"
Anckarström, İngiliz hükümetinin, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları konusunda sergilediği İsrail yanlısı tutumuna itiraz etmek ve direniş dahil Filistin halkını desteklemek için gösteride bulunduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Çünkü Filistin direniş hareketini yargılayamam. İsrail'in Gazze'ye yönelik 17 yılı aşkın askeri kuşatmasına ben olsam nasıl tepki vereceğimi bilmiyorum. Nasıl tepki vereceğimden emin değilim. Filistinlilerin saldırgana yani İsrail'e karşı nasıl direneceklerini seçme hakkını yüzde 100 destekliyorum."
Anckarström, daha önce Filistin'de bulunduğunu söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:
"Aslında Filistin'de bir dönem bulundum. El Halil'de yaklaşık bir yıl geçirdim. Uluslararası Dayanışma Hareketi için insan hakları gözlemciliği yaptım. Kontrol noktalarında okula giden çocuklara yardım ettik, Filistinli çiftçilere yardım ettik, hasat yaptık, zeytinlerini topladık. Filistinliler, İsrailli yerleşimcilerin ve askerlerin saldırısı altındaydı. Koruyucu bir varlık olarak oradaydık. Bu varlığımız her zaman şiddeti durdurmuyordu ama bazen Filistinlilere saldırırken iki kere düşünmelerini sağlıyordu."
ALMANYA'NIN BAŞKENTİ BERLİN'DE HALK 'GAZZE' İÇİN SOKAKLARDA
Almanya'nın başkenti Berlin'de on binlerce kişi, yasaklanmasına rağmen Gazze'deki soykırımı protesto gösterisi yaptı.
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