Binlerce İsrailliden Netanyahu’nun evinin önünde protesto! Tüm dünya Filistin için sokaklara döküldü

"İNGİLTERE, BUGÜN HALA İSRAİL'E GAZZE'DEKİ MASUM İNSANLARI ÖLDÜRMESİ İÇİN BOMBA TEDARİK EDİYOR"

Oldukça büyük Filistin bayrağıyla gösteriye katılan Kajsa Anckarström, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İngiltere'nin İsrail'le suç ortaklığına dikkati çekmek için eyleme katıldığını söyledi.

Anckarström, şunları dile getirdi:

"Filistin'de ve Gazze'de yaşananlar, bu hükümetin desteği olmadan gerçekleşemezdi. Burada, İngiltere'de faaliyet gösteren İsrailli silah üreticileri var, insansız hava aracı şirketleri, füze şirketleri var ve tüm bunlar İngiliz müesses nizamı olmadan gerçekleşemezdi ve asıl utanç verici olan da bunun 100 yıl önce Balfour Deklarasyonu ile başlamış olması. İşte bugün hala İsrail'e Gazze'deki masum insanları öldürmesi için bomba tedarik ediyoruz. Bu, bir felaketin de ötesinde."

Anckarström, bazı medya organlarında yayımlanan taraflı haberlere rağmen Gazze'de yaşanan gerçekleri bilen çok sayıda insanın olduğunu vurgulayarak, "Gerçek şu ki Filistin halkı 75 yıldır işgal altında ve şimdi adalet zamanı, aslında adalet onlarca yıl önce gelmeliydi." dedi.

"EL HALİL'DE İNSAN HAKLARI GÖZLEMCİLİĞİ YAPTIM"

Anckarström, İngiliz hükümetinin, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları konusunda sergilediği İsrail yanlısı tutumuna itiraz etmek ve direniş dahil Filistin halkını desteklemek için gösteride bulunduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çünkü Filistin direniş hareketini yargılayamam. İsrail'in Gazze'ye yönelik 17 yılı aşkın askeri kuşatmasına ben olsam nasıl tepki vereceğimi bilmiyorum. Nasıl tepki vereceğimden emin değilim. Filistinlilerin saldırgana yani İsrail'e karşı nasıl direneceklerini seçme hakkını yüzde 100 destekliyorum."

Anckarström, daha önce Filistin'de bulunduğunu söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

"Aslında Filistin'de bir dönem bulundum. El Halil'de yaklaşık bir yıl geçirdim. Uluslararası Dayanışma Hareketi için insan hakları gözlemciliği yaptım. Kontrol noktalarında okula giden çocuklara yardım ettik, Filistinli çiftçilere yardım ettik, hasat yaptık, zeytinlerini topladık. Filistinliler, İsrailli yerleşimcilerin ve askerlerin saldırısı altındaydı. Koruyucu bir varlık olarak oradaydık. Bu varlığımız her zaman şiddeti durdurmuyordu ama bazen Filistinlilere saldırırken iki kere düşünmelerini sağlıyordu."

ALMANYA'NIN BAŞKENTİ BERLİN'DE HALK 'GAZZE' İÇİN SOKAKLARDA

Almanya'nın başkenti Berlin'de on binlerce kişi, yasaklanmasına rağmen Gazze'deki soykırımı protesto gösterisi yaptı.