05 Kasım 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika | Bakan Fidan'dan Gazze diplomasisi

Son dakika | Bakan Fidan'dan Gazze diplomasisi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.11.2023 Güncelleme Tarihi: 05.11.2023
ABONE OL
Son dakika | Bakan Fidan’dan Gazze diplomasisi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısırlı ve Ürdünlü mevkidaşları ile telefonda görüştü. Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Safedi ile ayrı ayrı yapılan görüşmede, Gazze’de sivil halkı hedef alan saldırıların durdurulması ve ivedilikle ateşkes sağlanması için neler yapılabileceği konusunda fikir teatisinde bulunulduğu belirtildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA