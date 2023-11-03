Son dakika: Hizbullah’ın lideri Hasan Nasrallah: Katliamlardan ABD sorumlu! İsrail maşadır

Birincisi esirler. Filistinli rehineler ölümün ucunda. Kimse parmağını kımıldatmıyor. Rehinelerin hayatlarını çok daha zor hale getirdiler

İkincisi Kudüs. Kudüs'ün 1976'de işgalinden beri görülmeyen görüntüler vardı. Adil olmayan kuşatma 20 yıldır devam ediyor. Kimse parmağını oynatmıyor

Üçüncüsü Batı Şeri üzerinde var olan tehlike: Yasal olmayan İsrailli yerleşimcilerin varlığı.

Filistin'de yaşananlar tamamen unutulmuş durumda. Dünya onlara sırtlarını çevirdi. Tamamen unutuldular. Filistin'in haklı davasının tüm dünyanın odak noktasında olması gerekiyor.

"OPERASYONUN GİZLİLİĞİ BİZDEN DE SAKLANDI"

Hamas'ın 7 Ekim'de aldığı karar iki yüzlüleri gösterdi. Yalan beyanda bulunacak kişileri gösterdi. Aksa Tufanı yüzde yüz Filistinlilere aitti. Operasyonun gizliliği bizden de saklandı. Bu Filistin için yapıldı. Kim dost kim düşman ortaya çıksın.

İsrail bir aydır askeri olarak bir ilerleme sağlayamadı. İsrail, korku ve telaş içinde sivilleri öldürüyor.

"ABD'NİN DESTEĞİ İSRAİL'İN BAŞARIZSLIĞINI KANITLADI"

Operasyon sismik bir deprem yarattı. Aksa Tayfunun etkileri ve sonuçları asla unutulmayacak. Bu operasyon bir kapağı açtı ve şunu ortaya çıkardı. İsrail'in kırılganlığını ortaya çıkardı. Bir örümcek ağından daha kırılganlar. İsrail halkı da şuna inanıyor. Eğer ki İsrail bir örümceğin ağından daha kırılgansa bu gerçek ortaya çıkmıştır.

ABD hükümeti, Başkan Biden tarafından temsil ediliyor. ABD tarafından İsrail'i desteklemez üzerine verilen hızlı karar şunu kanıtladı. İsrail'in nasıl başarısız olduğunu kanıtladı. Sonrasında Gazze'yi tamamen kuşatma altına aldılar.

İsrail ilk günden beri yeni silahlar yeni füzeler talep etti ABD'den. Bu güçlü bir devlet mi? Bu dokunulmaz bir ordu mu?

İSRAİL HALA BİR DERS ÇIKARAMADI

Her şey yerine oturduğunda dünya şunu öğrenecek. Gazze'dekilerin hepsi çılgınca hareket eden bir ordu tarafından öldürüldüler. Bu olayın karşısında İsrail hükümeti hala bir ders çıkaramadı.

"GAZZE'DEKİ SAVAŞI ABD YÖNETİYOR"

Bölgede yaşananlardan ABD sorumludur. İsrail maşadır. Gazze'deki savaşı ABD yönetiyor.

ABD savaştan tamamen sorumludur. ABD İsrail'in kınanmasını veto ediyor, ateşkesin önünde duruyor. ABD dünyadaki en büyük şeytandır. Hiroşima'dan Vietnam' a ABD sorumlu tutulmalı, hesap vermeli. Yaptıkları için cezalandırılmalı.

İstedikleri şey Hamas'ı tamamen yok etmekmiş. Diğer bir hedefleri de esirleri geri götürmekmiş. İsrail tek bir askeri başarı gösteremedi. İsrail ordusu Hamas'ı yenemez.

İsrail bir kara operasyonu başlatmaya çalışıyor. Ancak onların sınırlı hareketleri cesur Filistin örgütleri tarafından karşılandı.

"ABD ÜSLERİNE SALDIRACAĞIZ"

Direniş güçleri ABD'nin Irak'taki ve Suriye'deki üslerine saldırı düzenleyecekler. ABD bunun bedelini ödemeli. Irak'ta yapılanların, Gazze'de yapılanların bedelini ödemeli.

"HAMAS'IN KAZANMASINI SAĞLAMALIYIZ"

Savaşı ve saldırıları sona erdirmeliyiz. Hamas'ın bu direnişi kazanmasını sağlamalıyız .Gazze'nin kazanması Filistinlilerin kazanması anlamına geliyor, bölgedeki herkesin kazanması anlamına geliyor.

İSRAİL: KUZEYDE YÜKSEK ALARM DURUMUNDAYIZ

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın bugün yapacağı konuşma öncesindeki açıklamasında, İsrail ordusunun ülkenin kuzeyinde "yüksek alarm durumunda" olduğunu söyledi.

Hagari, yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun her cephede saldırılara karşılık vermeye hazır olduğunu dile getirdi.

Kuzey cephesinde de hazırlıklı olduklarını ifade eden Hagari, "İran, İsrail'e karşı vekil güçleri teşvik ediyor, her türlü tehdide karşı her cepheden misilleme yapacağız. Kuzeyde de yüksek alarm var." ifadelerini kullandı.

Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah'ın 7 Ekim sonrasında bugün ilk kez televizyondan bir konuşma yapması bekleniyor.

Nasrallah'ın konuşmasının ana gündemini İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının oluşturması ve Hizbullah'ın bu konuda takınacağı tutumun ipuçlarını vermesi öngörülüyor.