Son dakika: Hizbullah'ın lideri Hasan Nasrallah: Katliamlardan ABD sorumlu! İsrail maşadır
"Hizbullah İsrail'e karşı savaş mı ilan edecek?" sorusu yanıt buldu. Lübnanlı Şii grup Hizbullah'ın lideri Hasan Nasrallah bütün dünyanın merakla beklediği açıklamayı yaptı. Nasrallah, "Aksa Tufanı harekatı birçok cepheye yayıldı. Bu Allah yolunda bir savaş. Biz bu davaya baş koyduk." dedi. Harekatın İsrail üzerinde deprem yarattığını ifade eden Nasrallah, "Bu mücadele büyük etki bırakacaktır. Dost düşman ortaya çıktı. ABD, İsrail'in yayındadır. Gazze’deki savaşın sorumlusu ABD’dir. İsrail maşadır. ABD üslerine saldıracağız" ifadelerine yer verdi.
Terör devleti İsrail'in Gazze'deki sivil halk üzerinde uyguladığı katliamlar sürerken Lübnanlı Şii grup Hizbullah'ın lideri Hasan Nasrallah, kameraların karşısına geçerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Nasrallah'ın açıklamalarında öne çıkanlar şöyle:
-El Aksa Tufanı operasyonuyla başlayan savaş birden fazla bölgeye yayıldı. İsrailli işgalcilerle savaşta hayatını kaybeden tüm şehitleri selamlıyoruz.
-Dünyada meşru bir savaş arıyorsak, Siyonistlerle savaştan daha meşru bir savaş bulamayız. İsrail'e karşı savaşmanın ilahi bir dava olduğu açıktır.
"AKSA TUFANI HAREKATI BİRÇOK CEPHEYE YAYILDI"
El Aksa Tufanı operasyonuyla başlayan savaş birden fazla bölgeye yayıldı. İsrailli işgalcilerle savaşta hayatını kaybeden tüm şehitleri selamlıyoruz.
Dünyada meşru bir savaş arıyorsak, Siyonistlerle savaştan daha meşru bir savaş bulamayız. İsrail'e karşı savaşmanın ilahi bir dava olduğu açıktır.
Gazze halkının dünyada benzeri yoktur. Bu Allah'ın yolunda yapılan yüce bir savaş. Biz bu davaya baş koyduk.
Kimse Filistin'in yanında durmadı. Mücadeleyi destekleyen Irak ve Yemen'e teşekkür ederiz.
Bu mübarek operasyon yüzde yüz Filistin'in kararıydı. Hayatını kaybedenler de Filistinli.
Onlar ulu bir kazanç elde ettiler. Hayatını kaybeden bu şehitler kazandılar. Kur'an'a göre Allah'ın onlar hakkında ne söylediğini okumamız bile yeter. Onlarla gurur duyuyoruz. Onlar İsrail operasyonu olmayan bir cennette olacaklar.
Katliam olmayacak, ABD müdahalesi olmayacak. Bizim asıl gücümüz sarsılmaz inancımızda. Bizim kararlılığımızda, bu davaya baş koymuşluğumuzda.
Harekat İsrail üzerinde deprem yarattı. Bu mücadele büyük etki bırakacaktır.
Dost düşman ortaya çıktı. ABD, İsrail'in yayındadır.
Hani İsrail güçlüydü? İlk andan itibaren ABD'ye ihtiyaç duydular.
ABD savaş gemileri İsrail'i kormak için bölgeye geldi.
Mescid-i Aksa fırtınasında saha seviyesinde yaşananlar kahramanca ve cesurcaydı. Mescid-i Aksa Fırtınası Savaşı, İsrail rejiminin zayıflığını ve kırılganlığını, İsrail'in aslında bir örümcek ağından daha zayıf ve daha istikrarsız olduğunu ortaya çıkardı.
Amerika, sarsılan bu rejimi kurtarmak, yeniden ayağa kaldırmak için hemen ayağa kalktı. Amerika'nın İsrail rejimine yardım etme telaşı, bu rejimin zayıflığını ortaya çıkardı.
"POZİSYONUMUZU NETLEŞTİRECEĞİZ"
Filistin halkını, Gazze halkını selamlıyoruz. Onlar televizyonlarda gördük. Erkek, kadın, çocuk bebek enkazların altından sürünerek çıktılar. Vatanları için verdikleri şeyleri kelimelere dökemeyiz. Onların cesaretini sabrını kelimelerle anlatamayız. Aynısı Batı Şeria'daki Filistinliler için de geçerli.
Bugün pozisyonumuzu netleştireceğiz. 7 Ekim'de ne oldu? Maddelerim var, kısa bir şekilde bahsedeceğim. Filistinlilerin yaşadığı acı bir sır değil. Geçtiğimiz yıllarda bu aptal ve vahşi hükümetle birlikte çok zor zamanlar geçirdiler.
Birincisi esirler. Filistinli rehineler ölümün ucunda. Kimse parmağını kımıldatmıyor. Rehinelerin hayatlarını çok daha zor hale getirdiler
İkincisi Kudüs. Kudüs'ün 1976'de işgalinden beri görülmeyen görüntüler vardı. Adil olmayan kuşatma 20 yıldır devam ediyor. Kimse parmağını oynatmıyor
Üçüncüsü Batı Şeri üzerinde var olan tehlike: Yasal olmayan İsrailli yerleşimcilerin varlığı.
Filistin'de yaşananlar tamamen unutulmuş durumda. Dünya onlara sırtlarını çevirdi. Tamamen unutuldular. Filistin'in haklı davasının tüm dünyanın odak noktasında olması gerekiyor.
"OPERASYONUN GİZLİLİĞİ BİZDEN DE SAKLANDI"
Hamas'ın 7 Ekim'de aldığı karar iki yüzlüleri gösterdi. Yalan beyanda bulunacak kişileri gösterdi. Aksa Tufanı yüzde yüz Filistinlilere aitti. Operasyonun gizliliği bizden de saklandı. Bu Filistin için yapıldı. Kim dost kim düşman ortaya çıksın.
İsrail bir aydır askeri olarak bir ilerleme sağlayamadı. İsrail, korku ve telaş içinde sivilleri öldürüyor.
"ABD'NİN DESTEĞİ İSRAİL'İN BAŞARIZSLIĞINI KANITLADI"
Operasyon sismik bir deprem yarattı. Aksa Tayfunun etkileri ve sonuçları asla unutulmayacak. Bu operasyon bir kapağı açtı ve şunu ortaya çıkardı. İsrail'in kırılganlığını ortaya çıkardı. Bir örümcek ağından daha kırılganlar. İsrail halkı da şuna inanıyor. Eğer ki İsrail bir örümceğin ağından daha kırılgansa bu gerçek ortaya çıkmıştır.
ABD hükümeti, Başkan Biden tarafından temsil ediliyor. ABD tarafından İsrail'i desteklemez üzerine verilen hızlı karar şunu kanıtladı. İsrail'in nasıl başarısız olduğunu kanıtladı. Sonrasında Gazze'yi tamamen kuşatma altına aldılar.
İsrail ilk günden beri yeni silahlar yeni füzeler talep etti ABD'den. Bu güçlü bir devlet mi? Bu dokunulmaz bir ordu mu?
İSRAİL HALA BİR DERS ÇIKARAMADI
Her şey yerine oturduğunda dünya şunu öğrenecek. Gazze'dekilerin hepsi çılgınca hareket eden bir ordu tarafından öldürüldüler. Bu olayın karşısında İsrail hükümeti hala bir ders çıkaramadı.
"GAZZE'DEKİ SAVAŞI ABD YÖNETİYOR"
Bölgede yaşananlardan ABD sorumludur. İsrail maşadır. Gazze'deki savaşı ABD yönetiyor.
ABD savaştan tamamen sorumludur. ABD İsrail'in kınanmasını veto ediyor, ateşkesin önünde duruyor. ABD dünyadaki en büyük şeytandır. Hiroşima'dan Vietnam' a ABD sorumlu tutulmalı, hesap vermeli. Yaptıkları için cezalandırılmalı.
İstedikleri şey Hamas'ı tamamen yok etmekmiş. Diğer bir hedefleri de esirleri geri götürmekmiş. İsrail tek bir askeri başarı gösteremedi. İsrail ordusu Hamas'ı yenemez.
İsrail bir kara operasyonu başlatmaya çalışıyor. Ancak onların sınırlı hareketleri cesur Filistin örgütleri tarafından karşılandı.
"ABD ÜSLERİNE SALDIRACAĞIZ"
Direniş güçleri ABD'nin Irak'taki ve Suriye'deki üslerine saldırı düzenleyecekler. ABD bunun bedelini ödemeli. Irak'ta yapılanların, Gazze'de yapılanların bedelini ödemeli.
"HAMAS'IN KAZANMASINI SAĞLAMALIYIZ"
Savaşı ve saldırıları sona erdirmeliyiz. Hamas'ın bu direnişi kazanmasını sağlamalıyız .Gazze'nin kazanması Filistinlilerin kazanması anlamına geliyor, bölgedeki herkesin kazanması anlamına geliyor.
İSRAİL: KUZEYDE YÜKSEK ALARM DURUMUNDAYIZ
İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın bugün yapacağı konuşma öncesindeki açıklamasında, İsrail ordusunun ülkenin kuzeyinde "yüksek alarm durumunda" olduğunu söyledi.
Hagari, yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun her cephede saldırılara karşılık vermeye hazır olduğunu dile getirdi.
Kuzey cephesinde de hazırlıklı olduklarını ifade eden Hagari, "İran, İsrail'e karşı vekil güçleri teşvik ediyor, her türlü tehdide karşı her cepheden misilleme yapacağız. Kuzeyde de yüksek alarm var." ifadelerini kullandı.
Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah'ın 7 Ekim sonrasında bugün ilk kez televizyondan bir konuşma yapması bekleniyor.
Nasrallah'ın konuşmasının ana gündemini İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının oluşturması ve Hizbullah'ın bu konuda takınacağı tutumun ipuçlarını vermesi öngörülüyor.
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