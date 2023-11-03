03 Kasım 2023, Cuma
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Son dakika: Hizbullah'ın lideri Hasan Nasrallah: Katliamlardan ABD sorumlu! İsrail maşadır
"Hizbullah İsrail'e karşı savaş mı ilan edecek?" sorusu yanıt buldu. Lübnanlı Şii grup Hizbullah'ın lideri Hasan Nasrallah bütün dünyanın merakla beklediği açıklamayı yaptı. Nasrallah, "Aksa Tufanı harekatı birçok cepheye yayıldı. Bu Allah yolunda bir savaş. Biz bu davaya baş koyduk." dedi. Harekatın İsrail üzerinde deprem yarattığını ifade eden Nasrallah, "Bu mücadele büyük etki bırakacaktır. Dost düşman ortaya çıktı. ABD, İsrail'in yayındadır. Gazze’deki savaşın sorumlusu ABD’dir. İsrail maşadır. ABD üslerine saldıracağız" ifadelerine yer verdi.