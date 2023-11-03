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Katliamın ortasında baba tesellisi! Bombardıman korkusuyla ağlayan çocuklarına kol kanat gerdi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.11.2023 Güncelleme Tarihi: 03.11.2023
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Katliamın ortasında baba tesellisi! Bombardıman korkusuyla ağlayan çocuklarına kol kanat gerdi

Katil İsrail, yoğun bombardımanlarıyla Gazze’de binlerce masumu katletmeye devam ediyor. İşgalciler Gazze Şeridi'ni, kuzey bölgesi başta olmak üzere çeşitli bölgelerini gece boyunca yoğun bombardımana maruz bıraktı. Binlerce Filistinlinin şehit olduğu topraklardan yürekleri sızlatan görüntüler geliyor. Gazze’nin kuzeyindeki Cibaliye’de bulunan Endonezya Hastanesi’ndeki Filistinli bir baba, İsrail'in bombardıman yapması korkusuyla ağlayan çocuklarını teselli etti. Gazze’de günlerdir ölüm çukurları açan işgalciler ateşkes çağrılarını reddederek insanlığın kara lekesi olarak tarihe geçti.

Soykırımcı İsrail, ABD'nin kesintisiz desteğinin gölgesinde Gazze'de soykırım yapmayı sürdürüyor.

Sivilleri ve yerleşim yerlerini günlerdir aralıksız fosfor bombalarıyla vuran gözü dönmüş Tel Aviv, Gazze'de bulunan hastanelere bile saldırdı.

Geçtiğimiz günlerde El Ehli Baptist Hastanesi'ni hedef alan kalleş saldırıda aralarında çocuk ve kadınlarında bulunduğu 500 Filistinli şehit düştü.

Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye'de bulunan Endonezya Hastanesi'ndeki Filistinli bir baba, İsrail'in bombardıman yapması korkusuyla ağlayan çocuklarını teselli etti.

O anlar kameralara yansıdı.

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