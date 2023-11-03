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Siyonist İsrail’in destekçisi Pentagon Hamas’ın toparlanmasından korkuyor! “Ateşkesi desteklemiyoruz”

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.11.2023 Güncelleme Tarihi: 03.11.2023
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Siyonist İsrail’in destekçisi Pentagon Hamas’ın toparlanmasından korkuyor! “Ateşkesi desteklemiyoruz”

Yüz yıllardır Filistin’de katliam yapan işgalci İsrail, 7 Ekim’den bu yana adeta bir kıyıma imza atıyor. Yer ayırt etmeksizin yerleşim yerlerindeki hastane, okul ve ibadethaneleri bombalayan işgalciler binlerce çocuğun ölümüne sebep oldu. Savaş kurallarını çiğneyen bebek katillerine dünyadan tepkiler çığ gibi büyüyor. Üst üste ateşkes çağrıları yapılırken işgalci İsrail, bombardımanlarını artırdı. Soykırıma destek veren ABD Savunma Bakanlığı’ndan ateşkes açıklaması geldi. Pentagon’un ateşkes istemediği belirtildi.

Günlerdir abluka ve bombardıman altında olan Gazze'de binlerce masum işgalci İsrail tarafından katledildi. Filistinliler 1948'den beri zulüm altındayken azılı katil İsrail Gazze'de savaş suçu işliyor. Hastane, okul, ibadethane bombalayarak bölgede yaşam alanı bırakmayan katiller savaş yasağı olan fosfor bombalarıyla da insanları içten içe öldürüyor.

SOYKIRIMI DESTEKLİYOR ATEŞKESİ İSTEMİYORLAR

Olanlar karşısında dünya ayağa kalkarken işgalci ve destekçileri ateşkes çağrılarına kulak tıkıyor.
Pentagon, İsrail-Filistin çatışmasında ateşkesi desteklemediklerini açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Hamas'ın "yeniden toparlanmasına" yol açacağına ilişkin endişelerden dolayı İsrail ve Hamas arasında ateşkesi desteklemediklerini bildirdi.

Pentagon Sözcüsü General Pat Ryder, düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"ATEŞKESİ DESTEKLEMİYORUZ"

Ryder, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin "Hamas'a yeniden toparlanmaları için zaman tanıyacak ve İsrail vatandaşları ile başkalarını tehlikeye atacak ateşkesi desteklemiyoruz." ifadesini kullandı.

"ABD Başkanı Joe Biden'ın Gazze'ye insani yardımın girmesini, esirlerin ve diğer vatandaşların çıkmasını sağlamak için insani ara verilmesini desteklediğini duydum." diyen Ryder, Savunma Bakanı Lloyd Austin'in de mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmelerde Gazze'deki Filistinli sivillere insani yardımların ulaştırılması konusunu ele aldığını belirtti.

Ryder, bunun düzenli olarak vurgulamaya devam ettikleri bir konu olduğunu söyledi.

HAMAS'TAN KORKUYORLAR

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da İsrail-Filistin çatışmasına insani ara verilmesine ilişkin "Çatışmaya herhangi bir ara verilmesi, Hamas'ın yararına olur. Bu bir gerçek. Burada karmaşık olan birçok gerçek var. İnsani ara verilmesi, esir alınanların salınması için iyi olurdu. Ancak Hamas'ın da bunu kendi yararına kullanacağından emin olabilirsiniz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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