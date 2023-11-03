Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro’dan, işgalci İsrail’in ’beyaz fosfor bombası’na sert tepki: Yargılanmalılar

Petro, X hesabında İsrail'in Gazze'de "beyaz fosfor bombası" kullandığı anın görüntülerine yer vererek "Videoda gördüğünüz bomba beyaz fosfordan yapılmıştır. Kimyasal cilde yapışır ve kemiklere nüfuz eder. Yoğun acı içerisinde öldürür. Bunu İsrail Devleti attı." ifadelerini kullandı.

La bomba que ven en el video es de fósforo blanco. El químico se pega a la piel y penetra hasta los huesos. Mata en medio de un intenso dolor. La ha arrojado el Estado de Israel.



Abajo estan los niños jugando

el lugar sobre el que se arroja la bomba es de Naciones Unidas.



El… https://t.co/BC147CPJFa — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 2, 2023

BEYAZ FOSFOR BOMBASI TEPKİSİ: SAVAŞ SUÇLUSU YARGILANMALIDIR

Uluslararası hukuk açısından bunun savaş suçu teşkil ettiğini belirten Petro, "Aşağıda oynayan çocuklar var. Bombanın atıldığı yer Birleşmiş Milletlere (BM) aittir. Uluslararası hukuk keyfi değildir ve dünyadaki tüm ulusları bağlar. Savaş suçlusu; dini, ideolojisi ve milleti ne olursa olsun yargılanmalı ve hapsedilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.