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Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan, işgalci İsrail'in 'beyaz fosfor bombası'na sert tepki: Yargılanmalılar

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.11.2023 Güncelleme Tarihi: 03.11.2023
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Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro’dan, işgalci İsrail’in ’beyaz fosfor bombası’na sert tepki: Yargılanmalılar

İşgalci İsrail’in Gazze’de günlerdir sürdürdüğü abluka ve bombardımanda binlere masumun ölümü dünya ülkelerinden tepki görüyor. İnsanların kanayan yarası haline gelen Gazze için ardı ardına ateşkes çağrıları yapılıyor. Hastane, okul ve ibadethaneleri bombalayarak savaş suçu işleyen işgalciler soykırımı yasaklı fosfor bombalarıyla yapılıyor. Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail'in Gazze'de "beyaz fosfor bombası" kullanmasına tepki gösterdi.

Petro, X hesabında İsrail'in Gazze'de "beyaz fosfor bombası" kullandığı anın görüntülerine yer vererek "Videoda gördüğünüz bomba beyaz fosfordan yapılmıştır. Kimyasal cilde yapışır ve kemiklere nüfuz eder. Yoğun acı içerisinde öldürür. Bunu İsrail Devleti attı." ifadelerini kullandı.

BEYAZ FOSFOR BOMBASI TEPKİSİ: SAVAŞ SUÇLUSU YARGILANMALIDIR

Uluslararası hukuk açısından bunun savaş suçu teşkil ettiğini belirten Petro, "Aşağıda oynayan çocuklar var. Bombanın atıldığı yer Birleşmiş Milletlere (BM) aittir. Uluslararası hukuk keyfi değildir ve dünyadaki tüm ulusları bağlar. Savaş suçlusu; dini, ideolojisi ve milleti ne olursa olsun yargılanmalı ve hapsedilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

"BUNUN ADI SOYKIRIMDIR"

Cumhurbaşkanı Petro, İsrail'in hastanelere ve okullara yönelik bombalı saldırılarına da 31 Ekim'de "sert tepki" göstermiş, "Bunun adı soykırımdır, Filistin halkını Gazze'den çıkarıp burayı ele geçirmek için bunu yapıyorlar. Bu soykırımı gerçekleştiren devletin başkanı insanlığa karşı suçludur. Müttefikleri demokrasiden söz edemiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Petro ve Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırıları nedeniyle Tel Aviv Büyükelçilerini istişarelerde bulunmak amacıyla geri çağırmıştı.

Cumhurbaşkanı Petro, 20 Ekim'de İsrail'in ve Filistin'in Bogota büyükelçilikleriyle görüşmesinin ardından Ramallah'ta büyükelçilik açacağını bildirmişti.

BOLİVYA DA İSRAİL İLE DİPLOMATİK İLİŞKİLERİ KESMİŞTİ

Bolivya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Maria Nela Prada ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Freddy Mamani, düzenledikleri ortak basın toplantısında, İsrail ile diplomatik ilişkileri kesme kararı aldıklarını açıklamıştı.

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