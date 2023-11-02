BM’de istifa şoku! Üst düzey yönetici Craig Mokhiber: Gazze’de soykırım suçu işleniyor

Katliama müdahale etmesi beklenen Birleşmiş Milletler ise soykırımı kınamaktan öteye geçmedi.

BM'DEN ÜST DÜZEY İSTİFA

Katliam sürerken Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği New York Ofisi Direktörü Craig Mokhiber istifa etti. Mokhiber kaleme aldığı istifa mektubunda Gazze'de soykırım suçu işlendiğini belirtti.

Mokhiber, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk'e hitaben kaleme aldığı mektubunda, Gazze'de yaşananlar hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

Mektubunda, bunun BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği New York Ofisi Direktörü olarak son mektubu olduğunu aktaran Mokhiber, "Bu mektubu, pek çok meslektaşımız da dahil tüm dünya için çok büyük bir acının yaşandığı bir dönemde kaleme alıyorum. Bir kez daha gözlerimizin önünde bir soykırımın işlendiğine şahit oluyoruz ve çalıştığımız kuruluş (BM) bunu durdurmak için aciz duruyor." ifadelerine yer verdi.

Kendisinin 1990'larda BM İnsan Hakları Danışmanı olduğu dönemde, 1980'lerden bu yana Filistin'deki insan hakları konusunu incelediğini ve bölgede birçok saha çalışması yaptığını belirten Mokhiber, bu konunun kendisi için "kişisel" olduğunu vurguladı.