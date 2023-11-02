Soykırım tankları paramparça oldu: Hamas işte böyle vurdu! İzzeddin El-Kassam Tugayları görüntüleri paylaştı

Geçtiğimiz hafta sonu Gazze'nin dünya ile bağını keserek hem havadan hem de karadan bombalama yapan katil İsrail Filistinli Müslümanların büyük bir direnişiyle karşılaştı.

Karadan Gazze'ye girmek isteyen işgalciler İzzeddin El-Kassam Tugaylarının büyük direnişiyle karşılaştı.