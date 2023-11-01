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İngiltere Başbakanı’na Gazze protestosu! “Kamala Harris, Rishi Sunak, Keir Starmer ellerinizde kan var”

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.11.2023 Güncelleme Tarihi: 01.11.2023
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İngiltere Başbakanı’na Gazze protestosu! “Kamala Harris, Rishi Sunak, Keir Starmer ellerinizde kan var”

Katil İsrail’in Gazze’de günlerdir sürdürdüğü abluka ve bombardıman sonucu binlerce masum katledilirken dünya genelinden bu soykırıma tepkiler çığ gibi büyüyor. ABD ve Avrupa’nın koşulsuz desteğini arkasına alan işgalci İsrail’e protestolar devam ediyor. Soykırımın başladığı 7 Ekim’den beri İngiltere’nin başkenti Londra’da toplanan vatandaşlar “Gazze’de ateşkes” sloganları atıyor. Daha önce Liverpool Caddesi İstasyonu’nda oturma eyleminde bulunan göstericiler bu kez Başbakanlık binası önüne geldi.

Ellerinde Filistin bayraklarıyla Londra'da Liverpool Caddesi İstasyonu'nda oturma eylemi düzenledi. Göstericiler, "Ne istiyoruz? Ateşkes. Ne zaman? Şimdi" ve "Filistin'e özgürlük" sloganlarını atmıştı. Son olarak İngiltere'nin başkenti Londra'da 'ateşkes' çağrısında bulunan yüzlerce kişi Başbakanlık binası önünde toplandı.

İNGİLTERE BAŞBAKANI'NA GAZZE PROTESTOSU!

İngiltere'nin başkenti Londra'da Başbakanlık binası önünde toplanan göstericiler, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile görüşen ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i protesto etti.

"GAZZE'DE ACİL ATEŞKES"

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın bulunduğu Downing Caddesi'nde bir araya gelen protestocular, Sunak-Harris görüşmesi sırasında, ellerinde Filistin bayraklarıyla "Gazze'de acil ateşkes" talep etti.

"KAMALA HARRİS, RİSHİ SUNAK, KEİR STARMER ELLERİNİZDE KAN VAR"

Göstericiler, "Özgür Filistin" ve "Kamala Harris, Rishi Sunak, Keir Starmer ellerinizde kan var" sloganları attı.

İsrail’e Londra’da tepki
Londra’da Gazze’ye ateşkes çağrısı LONDRA'DA GAZZE'YE ATEŞKES ÇAĞRISI
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