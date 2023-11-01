İngiltere Başbakanı’na Gazze protestosu! “Kamala Harris, Rishi Sunak, Keir Starmer ellerinizde kan var”

Ellerinde Filistin bayraklarıyla Londra'da Liverpool Caddesi İstasyonu'nda oturma eylemi düzenledi. Göstericiler, "Ne istiyoruz? Ateşkes. Ne zaman? Şimdi" ve "Filistin'e özgürlük" sloganlarını atmıştı. Son olarak İngiltere'nin başkenti Londra'da 'ateşkes' çağrısında bulunan yüzlerce kişi Başbakanlık binası önünde toplandı.