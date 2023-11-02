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Haberler Dünya Haberleri Katil İsrail polisi Siyonizme ‘hayır’ diyen Yahudileri tekme tokat dövdü!

Katil İsrail polisi Siyonizme ‘hayır’ diyen Yahudileri tekme tokat dövdü!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.11.2023
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Katil İsrail polisi Siyonizme ‘hayır’ diyen Yahudileri tekme tokat dövdü!

İşgalci terör devleti Siyonist İsrail Gazze’deki zulmüne insan ayırmaksızın devam ediyor. Genç, yaşlı, çocuk demeden binlerce masumun canına kıyan işgalciler Yahudilerden de tepki görüyor. Siyonizme destek vermeyen ateşkes isteyen herkesi namlusuna hedef alan siyonist İsrail polisleri, siyonizm karşıtı Yahudileri tekme tokat dövdü.

İşgalci İsrail 7 Ekim'de Hamas'ın düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonunun ardından Filistin'de büyük bir soykırıma imza attı.

İşgal altındaki Gazze'de Filistinli Müslümanları katleden İsrail, camileri, hasteneleri, kiliseleri ve mülteci kamplarını vuruyor.

Gazze'de elektiriği, suyu interneti ve gıda girişini kesen İşgalci İsrail fosfor bombası kullanarak savaş suçu işledi.

SİYONİST İSRAİL CAMİLERİ HASTANELERİ OKULLARI VURDU

Camileri, okullları, hastaneleri, kiliseleri ve mülteci kamplarını hedef alan siyonistler kadın çocuk dinlemeden katletti.

SİYONİZME KARŞI DURAN YAHUDİLERİ DÖVDÜLER

Yüz yıllar Filistin'de katliam yapan katil İsrail polisi, 'Özgür Filistin' diyen Siyonizm karşıtı Yahudileri dövdü.

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