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Almanya Başbakanı Scholz, soykırımcı Netanyahu ile görüştü: ‘Sarsılmaz dayanışması’nı yineledi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.11.2023 Güncelleme Tarihi: 01.11.2023
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Almanya Başbakanı Scholz, soykırımcı Netanyahu ile görüştü: ‘Sarsılmaz dayanışması’nı yineledi

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un, Katil İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Hebestreit işgalcilere yönelik ‘Sarsılmaz dayanışması’nı yineledi.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit'in yaptığı yazılı açıklamaya göre, Scholz ile Netanyahu telefonda görüştü.

Netanyahu, Başbakan Scholz'a, İsrail'deki durum ve İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde Hamas'a karşı yürüttüğü harekat hakkında bilgi verdi.

Scholz, görüşmede, Almanya'nın İsrail'e yönelik "sarsılmaz dayanışması"nı yineleyerek, sivillerin korunmasının ve Gazze Şeridi'ndeki halka insani yardım sağlanmasının önemini vurguladı.

Olaf Scholz, ilk kez yaralıların tedavi için Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a götürülmesini memnuniyetle karşıladığını ve hükümetinin Gazze ile bölge halkına insani yardım sağladığını belirtti.

Scholz ve Netanyahu, çatışmanın yayılmasını önlemek için birlikte çalışma konusunda mutabık kaldı.

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