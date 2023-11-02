Filistinli rahip yaşanan katliamı gözler önüne serdi
Filistinli rahip Mitri Raheb, Gazze Şeridi'nde bulunan Katolik Kilisesindeki Hristiyanların, İsrail'in kilisenin çevre bölgelerini hedef alan saldırıları nedeniyle yaşadığı tedirginlik ve korkuyu yansıtan görüntüleri paylaştı.
Filistinli Hristiyan din adamı Raheb, İsrail'in dün gerçekleştirdiği bombalama sırasında kilisenin içinden çekilen görüntüleri X hesabından yayınladı.
İsrail savaş uçaklarının bombalaması sonucu, Katolik Kilisesinin içindeki çocukların korkudan annelerine sarıldıkları görülürken, panikleyen Hristiyanların çığlık attığı duyuldu.
Saldırı sırasında yaşlı Hristiyanların da korku ve endişeye kapıldığı görüldü.
Raheb, paylaşımında İsrail'in Gazze'deki Katolik Kilisesi çevresini hava saldırısıyla bombalarken Hristiyanların dua halinde olduğunu belirtti.
İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.
İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.
İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 18'e yükselirken, Kassam Tugaylarının elinde 242 İsrailli esir bulunuyor.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail saldırılarda 3 bin 760'ı çocuk, 2 bin 326'sı kadın olmak üzere 9 bin 61 Filistinliyi öldürürken, en az 32 bin kişiyi yaraladı.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 134 Filistinliyi öldürdü.
Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterilirken İsrail ordusu El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini vurdu, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayına bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini bombaladı.
İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 49 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.
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