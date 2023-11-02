İngiliz firma Marks and Spencer'dan büyük alçaklık! Katliama maruz kalan Gazze ile alay ettiler
İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırım niteliğindeki saldırılarında binlerce masum sivil hayatını kaybetti. Öte yandan İngiliz Marks and Spencer firmasının "Noel" için hazırladığı reklamda Filistin bayraklarına ait renkli kağıtları şöminede yakması tepki çekti. Firma daha sonra reklamı silerek özür diledi.
Dünyanın gözü Filistin'de yaşanan insanlık dramına çevrilmiş durumda. İsrail, Gazze'yi havadan bomlarken karadan da operasyonlar düzenliyor. İsrail saldırılarında binlerce masum sivil hayatınhı kaybetti.
Firmanın paylaşımda Filistin bayrağı rengindeki parti şapkaları şömine ateşinde yakılıyordu.
ÖNCE PAYLAŞTILAR SONRA SİLDİLER
Firma paylaşım sonrası bir özür açıklaması yaptı. Firma, yakılan parti şapkalarının da Noel zamanı gelenek olan kırmızı, yeşil ve gümüş renklerde olduğu kaydedildi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Torba Yasada Meclis kilidi açıldı! Maddeler kalem kalem sıralandı: 4D'li taşerona kadro, erken emeklilik, 3600 ek gösterge, 2000 sonrasına...
- CANLI İZLE ATV | 2 Kasım Perşembe Aldatmak 43. bölüm tamamını, full HD, kesintisiz, anlık TV izleme ekranı! Güzide'nin mutluluğu kısa sürecek!
- Kızılay personel alımı başvuru ekranı 2023 | Kasım iş ilanları güncellendi: Kızılay lise mezunu personel alacak! İşte başvuru şartları ve branşlar...
- 100 il olacak ilçeler sıralamasında son harita oluştu! 100. yıla özel 100 il 1000 ilçe olacak mı? Son dakika Meclis son durum...
- Bankalar oranları açıkladı! Kasım'da TL'niz ikiye katlanabilir! 50.000 TL’nin 32- 92 günlük mevduat getirisi...
- Omega-3 depolarınızı 1000 kat arttıracak! Hamsi, palamut, istavrit... Meğer hep yanlış tüketmişiz!
- 2024 Yerel seçimler ne zaman? Belediye ve muhtarlık seçimleri hangi tarihte yapılacak?
- MERNİS nedir? Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi adresi ne demek? Boş konuta adres bildirimi nereden, nasıl yapılır?
- 0 faizli evlilik kredisi başvuruları başladı mı? 150 bin TL evlilik kredisi detayları netleşiyor! Aile ve Gençlik Bankası, başvuru tarihi, şartları...
- Emeklinin 2024 Ocak maaşı son dakika hesaplandı! Yeni oranla 13 bin TL kök maaş hesabı çıktı! %40.9 artışla 7.500 TL alanlara yıl sonu oranı…
- 1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ HESAPLANDI! İlk kez ev alacaklara fırsat! OVP ile İlk Evim 1.20 düşük faizli konut kredisi şartları, 2+1, 3+1 daire ödeme planı...
- 28 gün içinde hesaplara geçecek! 4A-4B-4C'li emekliye Kasım ayı müjdesi geldi! Tahsis numarasına göre maaş takvimi...