Katil İsrail Gazze’de soykırım yapıyor! Cibaliye, Bureyc ve Maghazi mülteci kamplarına bombardıman: Onlarca ölü var

İşte 3 Kasım 2023 tarihinde dakika dakika yaşananlar

09.40 ABD Dışişleri Bakanı Blinken Tel Aviv'de

08.51 Gazze'deki çatışmalarda ölen İsrail askeri sayısı 23'e yükseldi

06.42 Latin Amerika ülkeleri, İsrail'in Cibaliya Mülteci Kampı'na saldırısını kınadı

05.19 Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, işgalci İsrail'in Gazze'de "beyaz fosfor bombası" kullanmasına tepki gösterdi.

02.26 ABD Temsilciler Meclisi, İsrail için yardım talep edilen yasa tasarısını onayladı

02.04 İşgalci İsrail'den, Filistin vergi fonundan Gazze'ye ve Filistinli tutuklulara ayrılan miktarı kesme kararı

Katil İsrail'de Bakanlar Kurulu, Filistin hükümeti adına topladığı vergi fonundan Gazze Şeridi'ne ve Filistinli tutuklulara ayrılan miktarın kesilmesine karar verdi.

01.57 İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye "son gelişmeleri" görüştü

01.13 İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü

01.00 ABD DIŞİŞLERİ BAKANI ANTONY BLİNKEN YOLA ÇIKTI

ABD Dışişleri Bakanı sosyal medya hesabından Tel Aviv'e gitmek için yola çıktığını bildirdi.

00.14 ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Hamas'ın "yeniden toparlanmasına" yol açacağına ilişkin endişelerden dolayı İsrail ve Hamas arasında ateşkesi desteklemediklerini bildirdi.

00.05 Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mümtaz Zehra Beluç, İsrail'in Gazze'deki vahşetinin savaş suçu anlamına geldiğini belirterek, bu kıyıma derhal son verilmesi gerektiğini söyledi.

00.02 Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde onkoloji ünitesine sahip tek hastane olan Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'nin dün faaliyetlerini durdurmak zorunda kalmasının ardından 4 kanser hastasının hayatını kaybettiği belirtildi.

İşte 2 Kasım 2023 tarihinde dakika dakika yaşananlar

23.14 Filistin Kızılayı, Refah Sınır Kapısı'ndan abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 102 yardım tırının daha girdiğini duyurdu. Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, ekiplerin Mısır Kızılayından 102 tır insani yardımı, Refah Sınır Kapısı'ndan teslim aldığını belirtti.

21.31 Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail'in saldırılarını "kasıtlı şekilde" Filistin mülteci kamplarına yoğunlaştırdığını, bu saldırıların onlarca can kaybı, yüzlerce yaralanmaya yol açtığını bildirdi.

19.34 BM raportörleri: İsrail'in Cibaliye Mülteci Kampı'na yönelik hava saldırısı, uluslararası hukukun küstahça ihlalidir ve bir savaş suçudur.

18.30 İSRAİL LÜBNAN'I BOMBALIYOR

Hizbullah'ın yarın açıklaması beklenirken İsrail saldırıya geçti.

18.10 İŞGAL ORDUSU GAZZE ŞEHRİNİ KUŞATTI

İşgalci devletin katil başbakanı Netanyahu: İsrail ordusu Gazze şehrinin çevresinde ilerliyor. Çok kaybımız var ama durmayacağız.

17.43 İSRAİL'DEN GAZZE'YE YENİ BOMBARDIMAN

Arap medyası: Kudüs Hastanesi'ne giden yollar ve köprüler vuruldu.

17.00 İsrail Cibaliye ve Bureyc kamplarının ardından Maghazi kampını da hedef aldı.

15.58 Katil İsrail, Gazze'de bulunan Cibaliye ve Bureyc kamplarını vurdu. İki mülteci kampına yapılan saldırıda onlarca sivil hayatını kaybetti.

15.31 Çin Dışişleri Bakanı Vang, Gazze'de sivil can kayıplarının her geçen gün arttığına dikkati çekerek "Vicdanlı ve sorumlu hiçbir ülke, bu trajedilerin sürmesine izin veremez." dedi.

15.15 BM: İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yürüttüğü kara operasyonu, yerinden edilmiş yaklaşık 300 bin Filistinliye insani yardım ulaştırılmasını engelliyor.

13.44 Gazze'de can kaybı 9 bin 61'e yükseldi.

Öldürülenlerin 3 bin 760'ı çocuk, 2 bin 326'sı kadın.

İsrail'in alçak saldırılarında 32 binden fazla da kişi yaralandı.

12.45 İsrail askerleri Batı Şeria'da 2'si çocuk 3 Filistinliyi öldürdü

12.19 İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 65 Filistinliyi gözaltına aldı

11.51 Avustralya: Uluslararası toplum Gazze'deki sivil ölümleri kabul etmeyecek

11.29 Rusya: Fransa'nın ideolojik eylemleri bölgelerde durumun istikrarsızlaşmasına yol açıyor

11.21 ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, gazetecilerin "İsrail'in savaş suçları" sorularına kaçamak yanıtlar verdi

11.16 Ürdün, Gazze Şeridi için üçüncü yardım uçağını gönderdi

10.49 İsrail ordusu, Gazze'de BM okulunun çevresini vurdu

10.07 Türkiye, Gazze'deki hastaların nakli için desteğe hazır

09.16 İsrail ordusu, Gazze'deki çatışmalarda 17 askerinin öldürüldüğünü açıkladı

09.01 Kassam Tugayları: Gazze'nin kuzeyinde İsrail'e ait 2 askeri aracı imha ettik

07.17 Batı Şeria'da İsrail askerleri ile Filistinliler arasında silahlı çatışmalar yaşandı

06.27 Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde bir İsrail SİHA'sını düşürdüğünü duyurdu

06.09 İsrail ordusu, Gazze'nin çeşitli bölgelerine yoğun saldırılarını sürdürdü

05.36 İsrail'in Cibaliya Mülteci Kampı'na saldırısında ölü, yaralı ve kayıp sayısı 1000'e yükseldi

03.21 UNRWA: 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 70 çalışanımızı kaybettik