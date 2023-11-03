Katil İsrail Gazze'de soykırım yapıyor! Cibaliye, Bureyc ve Maghazi mülteci kamplarına bombardıman: Onlarca ölü var
İşgalci İsrail, Gazze'de büyük bir soykırıma imza atarken yaşanan katliam gece boyu devam etti. İnsanlık suçu işleyerek adeta bir soykırıma imza atan İsrail çalışmalarını durdurduğunu açıklayan Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi çevresini onlarca top mermisiyle hedef almaya devam etti. Kana doymayan terör devletinin Cibaliya Mülteci Kampı'na saldırısında ölü, yaralı ve kayıp sayısının 1000'e yükseldiği bildirildi. Katil İsrail, Cibaliye ve Bureyc mülteci kamplarına bir kez daha bomba yağdırdı. İsrail Cibaliye ve Bureyc kamplarının ardından Maghazi kampını da hedef aldı.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı bir saldırı başlatırken, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.
İSRAİL CİBALİYA MÜLTECİ KAMPI'NA SALDIRDI
İsrail'in Cibaliya Mülteci Kampı'na saldırısında ölü, yaralı ve kayıp sayısının 1000'e yükseldiği bildirildi.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığının Facebook sayfasından yazılı açıklama yapan Bakanlık Sözcüsü Eşref el-Kudra, "Cibaliya katliamında şehit, yaralı ve kayıp sayısı 1000." ifadelerini kullandı.
Kudra, gece 03.47'de yaptığı açıklamasında daha fazla ayrıntı vermedi.
İşte 3 Kasım 2023 tarihinde dakika dakika yaşananlar
09.40 ABD Dışişleri Bakanı Blinken Tel Aviv'de
08.51 Gazze'deki çatışmalarda ölen İsrail askeri sayısı 23'e yükseldi
06.42 Latin Amerika ülkeleri, İsrail'in Cibaliya Mülteci Kampı'na saldırısını kınadı
05.19 Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, işgalci İsrail'in Gazze'de "beyaz fosfor bombası" kullanmasına tepki gösterdi.
02.26 ABD Temsilciler Meclisi, İsrail için yardım talep edilen yasa tasarısını onayladı
02.04 İşgalci İsrail'den, Filistin vergi fonundan Gazze'ye ve Filistinli tutuklulara ayrılan miktarı kesme kararı
Katil İsrail'de Bakanlar Kurulu, Filistin hükümeti adına topladığı vergi fonundan Gazze Şeridi'ne ve Filistinli tutuklulara ayrılan miktarın kesilmesine karar verdi.
01.57 İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye "son gelişmeleri" görüştü
01.13 İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü
01.00 ABD DIŞİŞLERİ BAKANI ANTONY BLİNKEN YOLA ÇIKTI
ABD Dışişleri Bakanı sosyal medya hesabından Tel Aviv'e gitmek için yola çıktığını bildirdi.
00.14 ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Hamas'ın "yeniden toparlanmasına" yol açacağına ilişkin endişelerden dolayı İsrail ve Hamas arasında ateşkesi desteklemediklerini bildirdi.
00.05 Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mümtaz Zehra Beluç, İsrail'in Gazze'deki vahşetinin savaş suçu anlamına geldiğini belirterek, bu kıyıma derhal son verilmesi gerektiğini söyledi.
00.02 Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde onkoloji ünitesine sahip tek hastane olan Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'nin dün faaliyetlerini durdurmak zorunda kalmasının ardından 4 kanser hastasının hayatını kaybettiği belirtildi.
İşte 2 Kasım 2023 tarihinde dakika dakika yaşananlar
23.14 Filistin Kızılayı, Refah Sınır Kapısı'ndan abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 102 yardım tırının daha girdiğini duyurdu. Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, ekiplerin Mısır Kızılayından 102 tır insani yardımı, Refah Sınır Kapısı'ndan teslim aldığını belirtti.
21.31 Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail'in saldırılarını "kasıtlı şekilde" Filistin mülteci kamplarına yoğunlaştırdığını, bu saldırıların onlarca can kaybı, yüzlerce yaralanmaya yol açtığını bildirdi.
19.34 BM raportörleri: İsrail'in Cibaliye Mülteci Kampı'na yönelik hava saldırısı, uluslararası hukukun küstahça ihlalidir ve bir savaş suçudur.
18.30 İSRAİL LÜBNAN'I BOMBALIYOR
Hizbullah'ın yarın açıklaması beklenirken İsrail saldırıya geçti.
18.10 İŞGAL ORDUSU GAZZE ŞEHRİNİ KUŞATTI
İşgalci devletin katil başbakanı Netanyahu: İsrail ordusu Gazze şehrinin çevresinde ilerliyor. Çok kaybımız var ama durmayacağız.
17.43 İSRAİL'DEN GAZZE'YE YENİ BOMBARDIMAN
Arap medyası: Kudüs Hastanesi'ne giden yollar ve köprüler vuruldu.
17.00 İsrail Cibaliye ve Bureyc kamplarının ardından Maghazi kampını da hedef aldı.
15.58 Katil İsrail, Gazze'de bulunan Cibaliye ve Bureyc kamplarını vurdu. İki mülteci kampına yapılan saldırıda onlarca sivil hayatını kaybetti.
15.31 Çin Dışişleri Bakanı Vang, Gazze'de sivil can kayıplarının her geçen gün arttığına dikkati çekerek "Vicdanlı ve sorumlu hiçbir ülke, bu trajedilerin sürmesine izin veremez." dedi.
15.15 BM: İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yürüttüğü kara operasyonu, yerinden edilmiş yaklaşık 300 bin Filistinliye insani yardım ulaştırılmasını engelliyor.
13.44 Gazze'de can kaybı 9 bin 61'e yükseldi.
Öldürülenlerin 3 bin 760'ı çocuk, 2 bin 326'sı kadın.
İsrail'in alçak saldırılarında 32 binden fazla da kişi yaralandı.
12.45 İsrail askerleri Batı Şeria'da 2'si çocuk 3 Filistinliyi öldürdü
12.19 İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 65 Filistinliyi gözaltına aldı
11.51 Avustralya: Uluslararası toplum Gazze'deki sivil ölümleri kabul etmeyecek
11.29 Rusya: Fransa'nın ideolojik eylemleri bölgelerde durumun istikrarsızlaşmasına yol açıyor
11.21 ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, gazetecilerin "İsrail'in savaş suçları" sorularına kaçamak yanıtlar verdi
11.16 Ürdün, Gazze Şeridi için üçüncü yardım uçağını gönderdi
10.49 İsrail ordusu, Gazze'de BM okulunun çevresini vurdu
10.07 Türkiye, Gazze'deki hastaların nakli için desteğe hazır
09.16 İsrail ordusu, Gazze'deki çatışmalarda 17 askerinin öldürüldüğünü açıkladı
09.01 Kassam Tugayları: Gazze'nin kuzeyinde İsrail'e ait 2 askeri aracı imha ettik
07.17 Batı Şeria'da İsrail askerleri ile Filistinliler arasında silahlı çatışmalar yaşandı
06.27 Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde bir İsrail SİHA'sını düşürdüğünü duyurdu
06.09 İsrail ordusu, Gazze'nin çeşitli bölgelerine yoğun saldırılarını sürdürdü
05.36 İsrail'in Cibaliya Mülteci Kampı'na saldırısında ölü, yaralı ve kayıp sayısı 1000'e yükseldi
03.21 UNRWA: 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 70 çalışanımızı kaybettik
02.44 Gazze'deki Katolik Kilisesi'nde ayin sırasındaki İsrail bombardımanı büyük korkuya sebep oldu
01.48 DSÖ: Gazze Şeridi'ndeki ana kanser merkezi şu anda faaliyet göstermiyor
01.10 Fransa, Cibaliye Mülteci Kampı'na yönelik saldırılarda yaşanan ağır can kaybından kaygı duyuyor
01.01 Papa'dan İsrail-Filistin sorunu için "iki devletli çözüm" çağrısı
00.40 Gazze Şeridi'nden 1000 Filistinli çocuk BAE'de tedavi edilecek
00.03 BM, İsrail'in Gazze'deki mülteci kampına saldırılarının "savaş suçu" olabileceğini açıkladı
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