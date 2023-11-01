Gazze'de atık su denize sızıyor! Çevre felaketi kapıda
İşgalci İsrail’in Gazze’deki sivillere yönelik katliamı 26 gündür sürerken çevre felaketi ve salgın hastalık riski de kapıya dayandı. Gazze Belediyesi, Gazze şeridinde atık su arıtma tesislerinin çalışmaması nedeniyle kirli suyun denize sızmasının oluşturabileceği çevre felaketi konusunda uyardı.
Gazze Belediyesi, İsrail'in 26 gündür aralıksız şekilde bombaladığı Gazze Şeridi'nde atık su arıtma tesislerinin çalışmaması nedeniyle kirli suyun denize sızmasının oluşturabileceği çevre felaketi konusunda uyardı.
Gazze Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail bombardımanında zarar gören, elektrik kesintisi ve yakıt eksikliği nedenleriyle çalışamaz duruma gelen atık su arıtma tesislerinden kirli suyun denize sızmaya devam ettiği belirtildi. Açıklamada, Gazze Şeridi'nden günlük 65 bin bardak atık suyun denize sızdığı ve bu durumun ciddi sağlık ve çevre riskleri taşıdığı aktarıldı.
Gazze kentindeki Şeyh Rıdvan Göleti'ne de günlük 10 bin bardak atık su pompalandığı kaydedilen açıklamada, atık su probleminin devam etmesinin kentte "tam bir çöküşe ve büyük bir felakete" yol açabileceği uyarısı yapıldı. Gazze Belediyesi, ayrıca sağlık, çevre ve insani alanlarda çalışma yapan kuruluşlara bu konuya "acilen müdahale etmeleri" çağrısında bulundu.
İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.
İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 326'sı asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu. İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze'de el-Kassam Tugayları'nın elinde 240 İsrailli esir olduğunu kaydetti.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 3 bin 648'si çocuk, 2 bin 290'ı kadın olmak üzere 8 bin 796 Filistinlinin öldürüldüğünü, 22 bin 219 kişinin yaralandığını bildirdi. İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 130 Filistinli öldü, yaklaşık 2 bin Filistinli yaralandı.
İsrail ordusu, Gazze'ye 26 Ekim'de karadan sınırlı operasyonları genişletmeye başlayıp hava saldırılarının dozunu daha da artırdı. Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi. İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 48 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.
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