Hahamlardan Netanyahu'ya "katliama devam et" fetvası: Gazze'deki Şifa Hastanesinin vurulmasında dinen bir sakınca yok

"DİNİ VE AHLAKİ HİÇBİR ENGEL YOK"

Haberde, hahamlarca imzalanan, "sivillerin arkasına saklanılması ve onların kalkan olarak kullanılması durumunda buranın vurulmasında dini ve ahlaki hiçbir engelin olmadığı" ifade edilen bu mesajın, orduya ait birimlere, Başbakan'a ve bakanlara iletildiği kaydedildi.

Mesajda, sivilleri kalkan olarak kullananların kınanması gerektiği ifade edilerek, hastanenin bombalanması durumunda sorumluluğun "bu kişilere ve onların destekçilerine ait olduğu" öne sürüldü.