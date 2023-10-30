İsrailli TV kanalından skandal Gazze tablosu! Çocukları “terörist” olarak nitelendirdi
İşgalci İsrail Gazze’de soykırım yaparak binlerce masumu canından etti. Hastanelere, okullara ve camilere saldıran işgalciler fosfor bombaları kullanarak savaş suçu işliyor. Yoğun bombardımanlar sonucu çoğunlukla kadınlar ve çocuklar öldürüldü. Terör devleti İsrail’in Kanal 24 televizyonundan utanç verici bir tablo yayımlandı. Çocuklar terörist olarak nitelendirildi.
Olaylar dünya basınında soykırım olarak değerlendirilirken İsrailli bir televizyon kanalı utanç verici bir tablo yayımladı.
'ORTADAN KALDIRILAN TERÖRİST' İBARESİ: ÇOCUKLARA TERÖRİST DEDİLER
Bebek katili İsrail saldırılarında öldürülen veya yaralanan Filistinlilerin sayısı, düzenlenen saldırıların toplamı ve vurulan binaların toplamı gibi bilgilerin yer aldığı infografikte, işgalcilerin saldırılarında yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısının gösterildiği bölümde, "ortadan kaldırılan terörist" ibaresine yer veriliyor.
GAZZE SAĞLIK BAKANLIĞI'NIN AÇIKLAMASI
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra bugün yaptığı açıklamada, katil İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de düzenlediği saldırılarda, 3 bin 457'si çocuk, 2 bin 136'sı kadın olmak üzere 8 bin 306 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.
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