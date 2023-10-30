İsrailli TV kanalından skandal Gazze tablosu! Çocukları “terörist” olarak nitelendirdi

GAZZE SAĞLIK BAKANLIĞI'NIN AÇIKLAMASI

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra bugün yaptığı açıklamada, katil İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de düzenlediği saldırılarda, 3 bin 457'si çocuk, 2 bin 136'sı kadın olmak üzere 8 bin 306 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.