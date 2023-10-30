Emekli ABD’li General Robert Abrams katil İsrail’in Gazze’yi kuşatma taktiğini açıkladı

İSRAİL'İN 5 KİŞİLİK SAVAŞ KABİNESİNİN GAZZE ADIMI NE OLACAK?"

Soykırımcı İsrail, Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu'ndan bu yana dünyanın gözü önünde Gazze'de soykırım uyguluyor.

Haftalardır hava saldırılarına devam eden İsrail, tehdit ettiği kara saldırısı için ilk girişimini geçtiğimiz hafta deniz ve kara kuvvetleri ile başlatsa da Hamas tarafından geri püskürtüldü. Beklediği gibi Gazze'yi işgal edemeyen İsrail, başarısız kara saldırısı girişiminin ardından "sınırlı bir saldırı" düzenlediklerini iddia etti ve savaşın ikinci aşamasının başladığını söyledi.

"İSRAİL DİĞER DÜŞMANLARI SAVAŞA ÇEKMEKTEN KAÇINIYOR"

İsrailli mevcut ve eski yetkililer ise İsrail'in Hamas'la savaşının "ikinci aşaması" olarak adlandırdığı ilk kara saldırısının "sınırlı kapsamının" birçok farklı faktörü yansıttığını belirtti. Yetkililer İsrail'in kendi kayıplarını en aza indirmek ve "diğer düşmanları" savaşa çekmekten kaçındığını da belirtti.

İsrailli yetkililer olası bir saldırıda Gazze'de çatışmaların yoğun olacağını söylüyor. Hamas'ın şehir çatışmaları için eğitim aldığına ve savaşçıların "Gazze Metrosu" olarak adlandırılan devasa tünel ağında silahları tespit edilmeden taşıdığına; tanksavar silahları ve el yapımı cephaneliği de burada bulundurduğuna dikkat çekti.

"KENTTE SAVAŞMAKTAN EN KÖTÜ ŞEY MOLOZLAR ARASINDA SAVAŞMAK"

İsrail'in eski Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Eyal Haluta, "Kentsel arazide savaşmaktan daha kötü olan tek şey, kentsel arazinin molozları arasında savaşmaktır. Saklanabilecekleri ve pusu kurabilecekleri pek çok yer var." dedi ve şöyle konuştu:

İsrail ordusu statik hale geldiğinde daha savunma savunmasız hale gelir. Bu yüzden onları yavaş ama sürekli hareket halinde, halihazırda bulundukları yerleri güvence altına alma konusunda çok daha dikkatli görüyoruz.