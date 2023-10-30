Emekli ABD'li General Robert Abrams katil İsrail’in Gazze’yi kuşatma taktiğini açıkladı
Terör devleti İsrail, 24 gündür Gazze'deki soykırım planını her geçen gün daha ağırlaştırarak sürdürüyor. Eli kanlı İsrail ordusundan yapılan açıklamada kara harekatının genişletileceği bildirilirken Emekli ABD'li General Robert Abrams, İsrail'in karadan yürüteceği alçak soykırım planını deşifre etti. Abrams, işgalin bir kuşatma savaşı olacağını ifade etti. Diğer yandan da ABD merkezli Financial Times ise katliamın olası taktiklerini sayfalarına taşıdı. Peki, "İsrail’in 5 kişilik savaş kabinesinin Gazze adımı ne olacak?" İşte ayrıntılar...
Genç, yaşlı ve çocuk demeden sivilleri öldüren İsrail'in kara harekatını genişleteceği bildirildi.
ABD'Lİ ESKİ GENERAL İSRAİL'İN KANLI PLANINI ANLATTI
Bu kapsamda Emekli ABD'li General Robert Abrams, İsrail'in karadan yürüteceği sinsi işgal planını tek tek anlattı.
Robert Abrams, İsrail'in Hamas'ı yok etmeyi amaçladığı ancak bunu yaparken Sivillerin hayatını korumayacağını açık açık belirtti. Bunu ' Filistinlilerin hayatlarını koruma misyonu neredeyse imkansız' sözleri ile belirtti.
ABC News'a konuşan Abrams, İsrail'İn Hamas'a karşı bir kuşatma savaşı yürüteceğini belirtti. İsrail'in rehineleri hedef almamaya çalıştıklarını iddia eden Abrams, Hamas'ın savunmasının son yıllarda gördükleri hiçbir şeye benzemediğini söyledi.
Abrams, "Bu çok zor bir görev olacak ve önümüzdeki günlerde planlarının nasıl sonuç vereceğini görmemiz gerekecek." ifadelerini kullandı.
İsrail'in karadan yürüteceği katliamın taktiklerini yazan Financial Times ise, İsrail'in Hamas'a karşı ateş gücünü en üst düzeye çıkardığını ve kendi kayıplarını azaltmak için harekete geçtiğini yazdı.
İsrail'in başka bir ülkenin savaşa girmesinden endişe etiği yazılan haberde, İsrail'in tam ölçekli bir işgal değil beklenenden küçük adımlar ile kara birliklerine havadan da destek sağlayarak ilerlediği belirtildi.
İsrail ordusunun Gazze Tümeni eski komutan yardımcısı Amir Avivi, "Hiçbir şeyi şansa bırakmıyoruz" dedi. "Askerlerimiz manevra yaparken biz bunu devasa toplarla yapıyoruz, üstümüzde 50 uçak hareket eden her şeyi yok ediyor." dedi.
İsrail'in kara operasyonlarının 6 ay ile bir yıl sürmesinin beklendiği yazılan haberde, İsrail'in Hamas'ı tamamen bitiremeyeceği belirtildi.
İSRAİL'İN 5 KİŞİLİK SAVAŞ KABİNESİNİN GAZZE ADIMI NE OLACAK?"
Soykırımcı İsrail, Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu'ndan bu yana dünyanın gözü önünde Gazze'de soykırım uyguluyor.
Haftalardır hava saldırılarına devam eden İsrail, tehdit ettiği kara saldırısı için ilk girişimini geçtiğimiz hafta deniz ve kara kuvvetleri ile başlatsa da Hamas tarafından geri püskürtüldü. Beklediği gibi Gazze'yi işgal edemeyen İsrail, başarısız kara saldırısı girişiminin ardından "sınırlı bir saldırı" düzenlediklerini iddia etti ve savaşın ikinci aşamasının başladığını söyledi.
"İSRAİL DİĞER DÜŞMANLARI SAVAŞA ÇEKMEKTEN KAÇINIYOR"
İsrailli mevcut ve eski yetkililer ise İsrail'in Hamas'la savaşının "ikinci aşaması" olarak adlandırdığı ilk kara saldırısının "sınırlı kapsamının" birçok farklı faktörü yansıttığını belirtti. Yetkililer İsrail'in kendi kayıplarını en aza indirmek ve "diğer düşmanları" savaşa çekmekten kaçındığını da belirtti.
İsrailli yetkililer olası bir saldırıda Gazze'de çatışmaların yoğun olacağını söylüyor. Hamas'ın şehir çatışmaları için eğitim aldığına ve savaşçıların "Gazze Metrosu" olarak adlandırılan devasa tünel ağında silahları tespit edilmeden taşıdığına; tanksavar silahları ve el yapımı cephaneliği de burada bulundurduğuna dikkat çekti.
"KENTTE SAVAŞMAKTAN EN KÖTÜ ŞEY MOLOZLAR ARASINDA SAVAŞMAK"
İsrail'in eski Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Eyal Haluta, "Kentsel arazide savaşmaktan daha kötü olan tek şey, kentsel arazinin molozları arasında savaşmaktır. Saklanabilecekleri ve pusu kurabilecekleri pek çok yer var." dedi ve şöyle konuştu:
İsrail ordusu statik hale geldiğinde daha savunma savunmasız hale gelir. Bu yüzden onları yavaş ama sürekli hareket halinde, halihazırda bulundukları yerleri güvence altına alma konusunda çok daha dikkatli görüyoruz.
İSRAİL'İN HİZBULLAH KORKUSU
İsrailli yetkililere göre İsrail, 2006'da bir ay boyunca savaştıkları Hizbullah'ın savaşa katılmasını engellemeye çalışıyor. Financial Times, İsrail'in savaş planlarını bilen bir kişiye göre Gazze'ye daha az asker göndermenin, İsrail güçleriyle sınır ötesi çatışmaları tırmandıran Hizbullah'ın savaşa girmesi durumunda insan gücünün kuzeye daha kolay konuşlandırılabileceği anlamına da gelecek.
Financial Times'ın aktardığına göre Batılı bir diplomat ise İsrail'in Gazze için planladığı kara saldırısını "kara işgali" değil, "saldırı" olarak tanımlamasının nedeni, Hizbullah ve İran'ın tepkisi. ABD Yahudi Ulusal Güvenlik Enstitüsü'nden Yaakov Amidror ise İsrail'in kara saldırısının bir haftada başarılı olamayacağını, 6 ay ila 1 yıl arasında bir süre alacağını belirtiyor.
"HAMAS'I ORTADAN KALDIRMAK İÇİN YETERSİZ"
İsrail'in nihai hedefini açıklamadığını belirten yetkililer, bu amacın Hamas'ı Gazze'den tamamen ortadan kaldırmakta yetersiz olduğunu belirtiyor. Öte yandan Netanyahu hükümetinin uluslararası baskıya rağmen Hamas'ı kesin bir yenilgiye uğratmadan Gazze'de soykırım yapan silahlı kuvvetlerini dizginlemeyeceği belirtiliyor. İsrailli yetkililer Gazze'de ilk olarak Beyt Hanun ve Gazze Şeridi'nin ortasındaki Bureji'nin hedef alınmasının İsrail'in Gazze'yi kademeli olarak kuşatma çabasının bir göstergesi olduğunu belirtiyor. İsrailli savaş muhabirine göre Gazze içinde henüz şehir çatışmasına girmeyen İsrail, Hamas savaşçılarını tünellerden çıkmaya zorluyor.
"7 EKİM'DEN BU YANA YAŞANAN HER ŞEY SÜRPRİZDİ"
İsrailli bazı isimler az sayıda tanksavar füzesi ateşlendiğini iddia ederek başarısız kara saldırı girişimlerinin üzerini kapatmaya çalışırken Hulata ise İsrail istihbaratının Hamas'ın yeteneklerini ve niyetini yanlış değerlendirdiğini; bu erken aşamada Hamas'ın olası tepkileri ile ilgili çok fazla yorum yapılmaması gerektiğini belirtti ve "7 Ekim'den bu yana yaşanan her şey büyük sürprizdi. Dolayısıyla Hamas'ın neyi yapıp yapamayacağına dair değerlendirmeler yaparken çok dikkatli olmalı." dedi.
İSRAİL'İN SAVAŞ KABİNESİ
Financial Times, bir diğer haberinde ise İsrail'in savaş kabinesini "Hamas'a karşı bir sonraki hamleyi planlayan adamlar" başlığı ile duyurdu ve bu beş ismin Gazze'ye yönelik "beklenen" kara saldırısının nasıl yönetileceği konusunda önemli bir kararla karşı karşıya olduğunu belirtti.
Hamas'ın gelmiş geçmiş en ölümcül saldırısının ardından bir araya getirilen savaş kabinesi, Başbakan Benjamin Netanyahu, muhalefetteki Ulusal Birlik Partisi'nin lideri Benny Ganz, Savunma Bakanı Yoav Gallant ve iki gözlemci olarak Netanyahu'nun en yakın siyasi müttefiki Stratejik İşler Bakanı Ron Derner, Gantz'ın müttefiki ve İsrail ordusunun eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot yer alıyor.
BENJAMİN NETANYAHU
16 yıllık başbakanlık serüveni ile İsrail'in en uzun süre görev yapan siyasetçisi olarak tarihe geçen sağcı Likud Partisi'nin lideri Netanyahu, "Bibi" adlı kitabın yazarı olan Anshel Pfeffer'e göre "yeni Yahudi'nin vücut bulmuş hali" olarak belirtiliyor.
Kitaba göre de "Yahudi egemenliğinin sadık bir destekçisi" olan Netanyahu, kendisinin bu amaç için "tarihi bir rol oynadığına" inanıyor. Netanyahu hükümetinin "Yahudi halkının İsrail topraklarının tamamında münhasır ve devredilemez hakkı vardır." sözleri ile başlayan belge, Batı Şeria'nın İsrailli yerleşimcilere verilmesi konusunda taahhütler içeriyordu. Amerikan New Yorker'da 25 Ekimde yayımlanan bir röportajda Pfeffer, Netanyahu'nun "hiçbir zaman savaşı çok seven biri olmadığını" iddia etti ve şöyle konuştu:
Netanyahu özel kuvvetleri, komando operasyonlarını, gizli birlikleri ve gerekirse hava gücünü seven türden bir adam. Kendisi tümen büyüklüğündeki yer manevralarının taraftarı değil çünkü bir tür kontrol manyağı ve bu da kontrolü kaybedebileceğiniz türden bir savaş.
YOAV GAVLANT
İsrail'in savaş kabinesinin bir diğer üyesi ise Savunma Bakanı Yoav Gavlant. İsrailli bir politikacı ve eski bir asker olan Gavlant, Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından "On beş yıl önce Güney Komutanlığı Başkanı olarak Hamas'ın 'boynunu kırmaya' çok yakındım. Siyasi kademe tarafından durduruldum. Bu durum devam etmeyecek. Önümüzdeki 50 yıl boyunca Gazze'deki gerçekliği değiştireceğiz. Daha önce olan artık olmayacak. Tam güçle faaliyet göstereceğiz" ifadelerini kullanmıştı.
BENJAMIN (BENNY) GANZ
Muhalefetteki Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz, İsrail ordusunda 38 yıl boyunca görev yaptı. Ganzt'ın genelkurmay başkanı olduğu dönemde İsrail, Gazze'ye yönelik iki büyük operasyon düzenledi. 2012'de "Savunma Sütunu" isimli ilk saldırıda Hamas'ın İsrail'e karşı saldırı hazırlığı içinde olduğu iddia edilerek Gazze 8 gün boyunca havadan bombalandı. 2014'te ise "Koruyucu Hat" adlı operasyonda 50 gün boyunca havadan ve karadan Gazze'ye saldıran İsrail, savaş suçu işlemekle suçlandı.
GADI EISENKOT
İsrail'in savaş kabinesinde gözlemci olarak yer alan Eisenkot, "orantısız güç" kullanımını teşvik eden ve ismini Lübnan'ın başkenti Beyrut'un İsrail saldırılarında tamamen yok edilen mahallesi Dahiya'dan alan "doktrinin" yaratıcısı olarak biliniyor.
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