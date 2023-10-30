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Katil İsrail askerlerinden Cenin'de saldırı: 4 Filistinli öldürüldü

Siyonist terör devleti İsrail, Gazze'de Filistinlilere yönelik ağır bir soykırım uygularken bir saldırı haberi de işgal altındaki Batı Şeria'dan geldi. Cenin kentine eli kanlı İsrail askerlerinin iş makineleri ve yaklaşık 100 askeri araçla düzenlediği baskında 4 Filistinli öldürüldü, 5 Filistinli yaralandı. Alçak saldırıda İsrail askerlerinin pusuya yatarak masum sivilleri hedef aldığı bildirildi.

Giriş Tarihi: 30.10.2023 09:35 Güncelleme Tarihi: 30.10.2023 09:42
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Katil İsrail askerlerinden Cenin’de saldırı: 4 Filistinli öldürüldü

ABD ve Batı desteği ile daha da canileşen İsrail, Gazze'de katliamlarına devam ederken bu sefer de işgal altında bulunan Batı Şeria'nın Cenin kentinde terör estirdi.

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Katil İsrail askerlerinden Cenin’de saldırı: 4 Filistinli öldürüldü

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Cenin'de düzenlediği alçak baskında, Emir Abdullah Şorbaci (25), Navras İbrahim Bacavi (28), Viam el-Hanun (27) ve Musa Ceyarin (23) isimli Filistinlilerin öldürüldüğü belirtildi.

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Katil İsrail askerlerinden Cenin’de saldırı: 4 Filistinli öldürüldü

2 KİŞİ AĞIR YARALI

Açıklamada, yaralanan 5 Filistinliden 2'sinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

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Katil İsrail askerlerinden Cenin’de saldırı: 4 Filistinli öldürüldü

KATİLLER SÜRÜSÜNDEN BASKIN

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Cenin'e iki iş makinesi ve yaklaşık 100 askeri araçla baskın düzenledi.

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Katil İsrail askerlerinden Cenin’de saldırı: 4 Filistinli öldürüldü

FİLİSTİN'DE İSRAİL'E KARŞI TARİHİ DİRENİŞ

Kentteki İbni Sina Hastanesi'ni abluka altına alan İsrail ordusu, insansız hava araçlarının keşif uçuşları eşliğindeki baskın sırasında Filistinlilerin direnişiyle karşılaştı.