30 Ekim 2023, Pazartesi
Katil İsrail askerlerinden Cenin'de saldırı: 4 Filistinli öldürüldü
Siyonist terör devleti İsrail, Gazze'de Filistinlilere yönelik ağır bir soykırım uygularken bir saldırı haberi de işgal altındaki Batı Şeria'dan geldi. Cenin kentine eli kanlı İsrail askerlerinin iş makineleri ve yaklaşık 100 askeri araçla düzenlediği baskında 4 Filistinli öldürüldü, 5 Filistinli yaralandı. Alçak saldırıda İsrail askerlerinin pusuya yatarak masum sivilleri hedef aldığı bildirildi.
Giriş Tarihi: 30.10.2023 09:35 Güncelleme Tarihi: 30.10.2023 09:42
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