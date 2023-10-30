Gazze'de ABD destekli İsrail soykırımı! Uçak gemisinin ardından amfibi gemisi de Doğu Akdeniz'e ilerliyor

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın başlattığı "Aksa Tufanı" operasyonunun ardından başlayan İsrail-Hamas savaşı devam ediyor. İşgalci İsrail, Gazze'de ABD destekli soykırım yapıyor. Daha önce uçak gemisini Doğu Akdeniz'e yollayan ABD'nin şimdi de Kızıl Deniz'de bulunan amfibi gemisi, Doğu Akdeniz'e doğru ilerliyor.

Giriş Tarihi: 30.10.2023 10:01 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL