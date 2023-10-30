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Gazze'de ABD destekli İsrail soykırımı! Uçak gemisinin ardından amfibi gemisi de Doğu Akdeniz'e ilerliyor

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın başlattığı "Aksa Tufanı" operasyonunun ardından başlayan İsrail-Hamas savaşı devam ediyor. İşgalci İsrail, Gazze'de ABD destekli soykırım yapıyor. Daha önce uçak gemisini Doğu Akdeniz'e yollayan ABD'nin şimdi de Kızıl Deniz'de bulunan amfibi gemisi, Doğu Akdeniz'e doğru ilerliyor.

Giriş Tarihi: 30.10.2023 10:01
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Gazze’de ABD destekli İsrail soykırımı! Uçak gemisinin ardından amfibi gemisi de Doğu Akdeniz’e ilerliyor

Dünyanın gözü 7 Ekim cumartesi günü Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın başlattığı "Aksa Tufanı" operasyonu sonrasında başlayan İsrail-Hamas savaşında 24. güne girildi.

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Gazze’de ABD destekli İsrail soykırımı! Uçak gemisinin ardından amfibi gemisi de Doğu Akdeniz’e ilerliyor

Terör devleti İsrail, Gazze'de ABD destekli soykırım yaparken, ABD'den yeni bir destek daha geldi.

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Gazze’de ABD destekli İsrail soykırımı! Uçak gemisinin ardından amfibi gemisi de Doğu Akdeniz’e ilerliyor

Daha önce İsrail için Doğu Akdeniz'e uçak gemisi yollayan ABD, şimdi de amfibi gemisini yola çıkardı.

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Gazze’de ABD destekli İsrail soykırımı! Uçak gemisinin ardından amfibi gemisi de Doğu Akdeniz’e ilerliyor

ABD haber kanalı CNN, ABD'nin Orta Doğu'ya gönderdiği ve Kızıl Deniz'de bulunan amfibi gemisinin, Doğu Akdeniz'e doğru ilerlediğini duyurdu.

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Gazze’de ABD destekli İsrail soykırımı! Uçak gemisinin ardından amfibi gemisi de Doğu Akdeniz’e ilerliyor

CNN'in isminin açıklanmasını istemeyen ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD'nin ağustos ayında Orta Doğu'ya gönderdiği 26'ncı Deniz Piyadeleri Sefer Görev Birliğini taşıyan USS Bataan amfibi gemisi geçen haftanın sonlarında Süveyş Kanalı'na doğru ilerlemeye başladı.