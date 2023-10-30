ABD ile İsrail’den Gazze ve Doğu Akdeniz üzerinden sinsi plan

Sullivan, esirlerin serbest bırakılması için de çalıştıklarını fakat buna ilişkin bir zaman aralığı veremeyeceğini ifade ederek çatışmaya insani ara verilmesine ilişkin, "Çatışmaya herhangi bir ara verilmesi Hamas'ın yararına olur. Bu bir gerçek. Burada karmaşık olan birçok gerçek var. İnsani ara verilmesi, esir alınanların salınması için iyi olurdu. Ancak Hamas'ın da bunu kendi yararına kullanacağından emin olabilirsiniz." değerlendirmesinde bulundu.

"ÇATIŞMANIN BÖLGENİN DİĞER KISIMLARINA YAYILMA RİSKİNİN YÜKSELDİĞİNİ GÖRÜYORUZ"



İki devletli çözüm ve Filistinlilerin güvenlik, onur ve eşitlik içinde yaşama hakkının sağlanmasında Arap devletlerinin rolü ve sorumluluğu olduğuna işaret eden Sullivan, bunu sağlamak için birlikte çalışacaklarını ifade etti.

Sullivan, "İran'ın caydırıldığına inanıyor musunuz?" sorusuna karşılık, "Benim inandığım şey ABD'nin yapacağımızı söylediğimiz şeyleri yerine getireceği. Askerlerimiz saldırıya uğrarsa karşılık vereceğimizi söyledik ve karşılık verdik. Eğer tekrar saldırıya uğrarlarsa yine karşılık vereceğiz. Tetikteyiz çünkü bölge genelinde güçlerimize yönelik tehditlerin artığını ve bu çatışmanın bölgenin diğer kısımlarına yayılma riskinin yükseldiğini görüyoruz. Bunu engellemek ve caydırmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." yanıtını verdi.

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İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava saldırılarına başladı.

İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 311'i asker 1400 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail saldırılarında öldürülenlerin sayısı 3 bin 342'si çocuk, 2 bin 262'si kadın olmak üzere 8 bin 5'e yükselirken, 20 bin 242 kişi yaralandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 116 Filistinli öldü, 1900'den fazla Filistinli yaralandı.

İsrail bombardımanında Gazze'de 34 Lübnan'da da bir gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri durma noktasına geldi.

İsrail ordusu, 26 Ekim'de karadan sınırlı operasyonları genişletmeye başlayıp hava saldırının dozunu daha da artırdı.