ABD'li Evanjeliklerin sapkın inancı! İsrail'in katliamını hem kutsadı hem meşrulaştırmaya çalıştı
İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımın en büyük destekçilerinden olan ABD'de bu kez Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson skandal açıklamalarda bulundu. Evanjelik olan Johnson, "Tanrının İsrail'i kutsayan milletleri kutsayacağını biliyorum." diyerek katliamı meşrulaştırmaya çalıştı ve kutsadı.
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya, ABD Kongresinin sonuna kadar İsrail'i desteklemeyi sürdüreceğine ilişkin güvence verdiğini açıkladı.
Evanjelik Johnson, Las Vegas'ta düzenlenen "Cumhuriyetçi Yahudi Koalisyonu Yıllık Toplantı'sına" katılarak burada konuşma yaptı.
Temsilciler Meclisi Başkanlığı koltuğuna oturur oturmaz ilk iş olarak İsrail'e destek veren karar tasarısını oylamaya sunduğunu anımsatan Johnson, "İlk karar tasarısının İsrail için olması ve ilk seyahatimin buraya sizin yanınıza olması tesadüf değildi. Herkesten nerede durduğumu bilmesini isterim." diye konuştu.
Johnson, üniversite kampüslerindeki İsrail karşıtı gösterileri de eleştirerek, Yahudi öğrencilerin kendilerini güvende hissetmediğini öne sürdü.
BM'YE MESAJ
İsrail'e ihtiyacı olan kaynakları sağlamak için bir yasa tasarısı üzerinde çalıştıklarını kaydeden Johnson, "Buradan Birleşmiş Milletlere (BM) bir mesajım var. Yalnızca Hamas, İsrail için tehdit olmayı kestiğinde, ateşkes olacak." dedi.
Johnson, ABD'nin Orta Doğu'daki en büyük dostunun İsrail olduğunu belirterek daha önce eşiyle İsrail'e gittiğini anlattı.
İsrail Başbakanı Netanyahu ile bir telefon görüşmesi yaptığını aktaran Johnson, sözlerini şöyle sürdürdü: "(Netanyahu'ya) Ona İsrail'e ve İsrail halkına desteğimizin sarsılmaz olduğunu söyledim. Ona, Kongremizin benim liderliğim altında, sonuna kadar İsrail'in yanında olacağına ilişkin güvence verdim. Hristiyan olarak, İncil'in açıkça İsrail konusunda nerede durmamız gerektiğini söylediğini biliyorum. Tanrının, İsrail'i kutsayan milletleri kutsayacağını biliyorum."
EVANJELİKLER KİMDİR?
Hristiyanlıkta, "İncil'i öğretmek, yaymak" anlamına gelen Evanjelizm, ABD'de Hristiyanlar arasında en yaygın mezheplerden birisi olarak kabul ediliyor.
Nüfusun yaklaşık yüzde 25'ine (yaklaşık 80 milyon) denk gelen Evanjelikler, aynı zamanda "Hristiyan siyonistler" olarak da biliniyor.
Evanjelikler, 1948'de Filistin topraklarına kurulan İsrail'in "İncil'in öğretileri doğrultusunda kurulmuş olduğuna", "Hazreti İsa'nın tekrar hayata bu topraklarda geleceğine" ve bu şekilde "dünyanın sonunun" geleceğine inanıyor.
Geleneksel olarak "daha dindar oldukları" gerekçesiyle Cumhuriyetçi Parti'yi destekleyen Evanjeliklerin içindeki beyazlar, son yıllarda yapılan seçimlerde en büyük desteği ise Donald Trump'a verdi.
İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e kapsamlı saldırı başlattı.
İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava saldırılarına başladı.
İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 312'si asker 1400 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 3 bin 342'si çocuk, 2 bin 262'si kadın olmak üzere 8 bin 5 Filistinlinin öldürüldüğünü, 20 bin 242 kişinin yaralandığını bildirdi.
İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 120 Filistinli öldü, yaklaşık 2 bin Filistinli yaralandı.
İsrail bombardımanında Gazze'de 35, Lübnan'da 1 gazeteci yaşamını yitirdi.
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri durma noktasına geldi.
İsrail ordusu, 26 Ekim'de karadan sınırlı operasyonları genişletmeye başlayıp hava saldırının dozunu daha da artırdı.
Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.
İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda şu ana kadar 48 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.
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