ABD’li Evanjeliklerin sapkın inancı! İsrail’in katliamını hem kutsadı hem meşrulaştırmaya çalıştı

BM'YE MESAJ

İsrail'e ihtiyacı olan kaynakları sağlamak için bir yasa tasarısı üzerinde çalıştıklarını kaydeden Johnson, "Buradan Birleşmiş Milletlere (BM) bir mesajım var. Yalnızca Hamas, İsrail için tehdit olmayı kestiğinde, ateşkes olacak." dedi.

Johnson, ABD'nin Orta Doğu'daki en büyük dostunun İsrail olduğunu belirterek daha önce eşiyle İsrail'e gittiğini anlattı.

İsrail Başbakanı Netanyahu ile bir telefon görüşmesi yaptığını aktaran Johnson, sözlerini şöyle sürdürdü: "(Netanyahu'ya) Ona İsrail'e ve İsrail halkına desteğimizin sarsılmaz olduğunu söyledim. Ona, Kongremizin benim liderliğim altında, sonuna kadar İsrail'in yanında olacağına ilişkin güvence verdim. Hristiyan olarak, İncil'in açıkça İsrail konusunda nerede durmamız gerektiğini söylediğini biliyorum. Tanrının, İsrail'i kutsayan milletleri kutsayacağını biliyorum."