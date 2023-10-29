Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus’tan Orta Doğu’da ateşkes çağrısı

Orta Doğu'da görevli rahip İbrahim Faltas'ı az önce bir programda dinlendiğini anlatan Papa, "Rahip Faltas ile beraber diyoruz ki; ateşi kesin! Durun kardeşlerim. Savaş, her zaman bir yenilgidir." diye konuştu.

Papa, 27 Ekim'de Vatikan'da dünya barışı için oruç ve dua günü etkinliği yaptığını anımsatarak, kendisine pek çok yerde farklı şekillerde bu duada katılanlara da teşekkür etti.