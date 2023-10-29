Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'tan Orta Doğu'da ateşkes çağrısı
Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Gazze'de insani yardıma alan açılması ve rehinelerin serbest bırakılması gerektiğini belirterek, ateşkes çağrısı yaptı.
Vatikan'da Aziz Petrus Meydanı'na bakan çalışma ofisinin penceresinden geleneksel pazar duasını icra eden Papa, duanın ardından İsrail-Filistin çatışmasına değindi.
Ukrayna, Filistin ve İsrail'deki ciddi durum ve savaş halindeki diğer bölgeler için dua etmeye devam ettiklerini belirten Papa, "Özellikle Gazze'de insani yardımın sağlanmasına alan açılmalı, rehineler derhal serbest bırakılmalı. Silahları bırakma ihtimalinden kimse vazgeçmesin. Ateşi kesin!" dedi.
Orta Doğu'da görevli rahip İbrahim Faltas'ı az önce bir programda dinlendiğini anlatan Papa, "Rahip Faltas ile beraber diyoruz ki; ateşi kesin! Durun kardeşlerim. Savaş, her zaman bir yenilgidir." diye konuştu.
Papa, 27 Ekim'de Vatikan'da dünya barışı için oruç ve dua günü etkinliği yaptığını anımsatarak, kendisine pek çok yerde farklı şekillerde bu duada katılanlara da teşekkür etti.
İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e kapsamlı saldırı başlattı.
İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava saldırılarına başladı.
İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 311'i asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyurdu.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail saldırılarında öldürülenlerin sayısı 3 bin 342'si çocuk, 2 bin 262'si kadın olmak üzere 8 bin 5'e yükselirken, 20 bin 242 kişi yaralandı.
İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 113 Filistinli öldü, 1900'den fazla Filistinli yaralandı.
İsrail bombardımanında Gazze'de 34 Lübnan'da da 1 gazeteci yaşamını yitirdi.
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri durma noktasına geldi.
İsrail ordusu, 26 Ekim'de karadan sınırlı operasyonları genişletmeye başlayıp hava saldırının dozunu daha da artırdı.
Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.
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