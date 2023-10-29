Buz hokeyi maçında feci ölüm! Rakibinin pateni boynunu kesti…

ÇILGIN KAZA

Yaşananları "çılgın kaza" olarak niteleyen ve büyük üzüntü duyduklarını duyuran Nottingham Panthers Kulübü, oyuncunun ailesine, arkadaşlarına ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Yapılan açıklamada, "Adam Johnson'ın Sheffield'daki maçta geçirdiği korkunç kazanın ardından trajik bir şekilde hayatını kaybettiğini duyurmaktan büyük üzüntü duyuyoruz" denildi.