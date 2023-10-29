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Buz hokeyi maçında feci ölüm! Rakibinin pateni boynunu kesti…

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 29.10.2023 Güncelleme Tarihi: 29.10.2023
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Buz hokeyi maçında feci ölüm! Rakibinin pateni boynunu kesti…

İngiliz profesyonel buz hokeyi kulübü Nottingham Panthers'ta forma giyen Adam Johnson, maç sırasında rakibin pateninin boynuna çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Nottingham Panthers ile Sheffield Steelers arasında oynanan Challenge Kupası maçının 35. dakikasında rakibinin müdahalesinin ardından yerde kalan 29 yaşındaki ABD'li oyuncuya ilk müdahale, saha kenarlarındaki sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Buz hokeyi maçında feci ölüm! Rakibinin pateni boynunu kesti…

Kazanın hemen ardından diğer oyuncular Johnson'ın etrafında bir halka oluşturdu.

Johnson daha sonra tedavi için Sheffield Hastanesi'ne kaldırıdı.

Buz hokeyi maçında feci ölüm! Rakibinin pateni boynunu kesti…

Johnson, müdahaleye rağmen boynuna aldığı paten darbesi nedeniyle vefat etti.

Buz hokeyi maçında feci ölüm! Rakibinin pateni boynunu kesti…

ÇILGIN KAZA

Yaşananları "çılgın kaza" olarak niteleyen ve büyük üzüntü duyduklarını duyuran Nottingham Panthers Kulübü, oyuncunun ailesine, arkadaşlarına ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Yapılan açıklamada, "Adam Johnson'ın Sheffield'daki maçta geçirdiği korkunç kazanın ardından trajik bir şekilde hayatını kaybettiğini duyurmaktan büyük üzüntü duyuyoruz" denildi.

Buz hokeyi maçında feci ölüm! Rakibinin pateni boynunu kesti…

Minnesota doğumlu Johnson, 2020-21 sezonunu İsveç'te Malmö Redhawks takımında, daha sonra Kanada'da Ontario Reign ve Almanya'da Augsburger Panther takımlarında oynadıktan sonra 2023-24 sezonunda Nottingham'a transfer olmuştu.

İngiltere Elit Ligi, Johnson'ın ölümünün ardından pazar günü Belfast, Fife ve Guildford'da oynanması planlanan üç maçın ertelendiğini duyurdu.

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