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Katil İsrail'in vampirliği bitmiyor! 1500'ü aşkın sivili öldürmekle tehdit ettiler

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.10.2023 Güncelleme Tarihi: 29.10.2023
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Katil İsrail’in vampirliği bitmiyor! 1500’ü aşkın sivili öldürmekle tehdit ettiler

Katil İsrail Gazze'deki sivillere yönelik uyguladığı insanlık suçuna bir yenisini daha eklemenin peşine düştü. Gazze'deki Filistin hükümeti, terör devleti İsrail'in 1500'ü aşkın kişinin sığındığı iki merkezi vurmakla tehdit ettiğini duyurdu.

Gazze'deki Filistin hükümeti, İsrail ordusunun, yerinden edilmiş 1500'ü aşkın kişinin sığındığı Ortodoks Kültür Merkezi ile Rum Okulu'nu vurmakla tehdit ettiğini belirtti.

Gazze hükümetine bağlı Medya Ofisi'nin Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail'in, 1000 kişinin sığındığı bir Ortodoks Kültür Merkezi ile 500'den fazla kişinin sığındığı bir Rum Okulu'nu bombalama tehdidinde bulunduğu aktarıldı.

VAMPİRLER KANA KOYMADI

Başka bir açıklamada ise İsrail'in hastaneleri doğrudan bombalamakla tehdit etmesi ve bu mekanların boşaltılmasını istemesinin doğuracağı sonuçlara karşı uyarıda bulunuldu.

İsrail'in, hastanelerin çevresini bombalamaya devam etmesi ve buraları direkt hedef almakla tehdit etmesinin, bir savaş suçu olduğu vurgulandı.

KATİL İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava saldırılarına başladı.

İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 311'i asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyurdu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail saldırılarında öldürülenlerin sayısı 3 bin 342'si çocuk, 2 bin 262'si kadın olmak üzere 8 bin 5'e yükselirken, 20 bin 242 kişi yaralandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 116 Filistinli öldü, yaklaşık 2 bin Filistinli yaralandı.

İsrail bombardımanında Gazze'de 34 Lübnan'da da 1 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri durma noktasına geldi.

İsrail ordusu, 26 Ekim'de karadan sınırlı operasyonları genişletmeye başlayıp hava saldırının dozunu daha da artırdı.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

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