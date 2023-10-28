Katil İsrail kana doymuyor! 21. günde hava karardı saldırı başladı | Gazze'ye canlı yayında ağır bombardıman
Katil İsrail, 7 Ekim gününden itibaren Gazze'de yaşayan sivilleri katlediyor. Çoluk-çocuk, yaşlı-kadın, cami, okul, hastane, kilise ayırt etmeden saldırılarını sürdüren İsrail, 600 bin kişiyi yerinden etti. Terör devleti, Gazze'de 20 günde bir atom bombası gücünde patlayıcı kullandı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), ABD ve Rusya'nın İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin sundukları iki ayrı karar tasarısı karşılıklı olarak veto edildi. İşte, İsrail’in Gazze’ye yönelik soykırımının gölgesinde dakika dakika yaşananlar…
Dünyanın gözü 7 Ekim cumartesi günü Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın başlattığı "Aksa Tufanı" operasyonu sonrasında başlayan İsrail-Hamas savaşında. Terör devleti İsrail, günlerdir Gazze'de kadın çocuk ayırt etmeden sivillerin üzerine bombalar yağdırıyor.
İSRAİL, GAZZE'DE 20 GÜNDE BİR ATOM BOMBASI GÜCÜNDE PATLAYICI KULLANDI
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 12 bin tondan fazla patlayıcı kullandığı, bunun da yaklaşık bir atom bombasının gücüne eşit olduğu belirtildi. Gazze'deki hükümetin medya ofisinden İsrail'in saldırılarına ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, "İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye 12 bin tondan fazla patlayıcıyla saldırı düzenlediği, kilometrekare başına yaklaşık 33 ton patlayıcı düştüğü" kaydedildi.
Gazze'ye düşen toplam patlayıcının gücüne dikkat çekilen açıklamada, İsrail'in Gazze'de şu ana kadar kullandığı patlayıcı miktarının neredeyse ABD'nin 2. Dünya Savaşı'nda Japonya'nın Hiroşima kentine attığı atom bombasının gücüne eşdeğer olduğu vurgulandı.
Açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki konutların yarısına denk gelen 183 binden fazla konutun zarar gördüğü, bunlardan 28 bininin tamamen yıkıldığı veya oturulamaz durumda olduğu aktarıldı.
İŞTE BÖLGEDE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR
28 EKİM'DE YAŞANAN TÜM OLAYLAR
01.13 BM'NİN ATEŞKES ÇAĞRISINA RET
İsrail: BM'nin alçakça ateşkes çağrısını reddediyoruz.
00.05 Sınır Tanımayan Doktorlar: Gazze'deki bazı Filistinli meslektaşlarımızla irtibatı kaybettik. Şifa Hastanesi'ne sığınan hastalar, sağlık personeli ve binlerce aile için endişeliyiz.
00.04 Kızılhaç: Elektrik kesintisi nedeniyle Gazze'deki meslektaşlarımızla bağlantımız kesildi. Filistin Kızılayının acil tıbbi hizmetler sağlamaya devam edememesinden endişe duyuyoruz.
23.57 Dünya Sağlık Örgütü: Gazze'deki personelimizle bağlantımızı kaybettik
23.30 Hamas ise Gazze Şeridi'nin İsrail güçlerinin kara saldırısı girişimini püskürttüklerini duyurdu.
23.28 İsrail Gazze'de Müslümanları öldürüyor dünya sessizce izliyor.
23.27 Dünya Sağlık Örgütü: Gazze'deki personelimiz, sağlık tesisleri, ortaklarımızla bağlantımızı kaybettik. Sivillerin derhal korunmasını ve insani yardımın sağlanmasını talep ediyoruz.
22.55 BM Genel Kurulu, Gazze'de "acil, kalıcı ve sürekli bir insani ateşkes" çağrısında bulunarak, çatışmaların durdurulmasını talep eden karar tasarısını kabul etti.
22.38 ABD İSRAİL'E "ATIŞ SERBEST" DEDİ
Beyaz Saray/Kırby: İsrail'e Gazze'de kırmızı çizgiler çizmiyor
22.24 BM Filistin İnsani İşler Koordinatörü Hastings: "Yoğun bombardıman nedeniyle Gazze'nin dış dünya ile bağlantısı kesildi. Savaşların kuralları vardır. Siviller korunmalı."
22.22 Filistin Başbakanı Iştiyye: Gazze Şeridi'yle iletişim ve internetin kesilmesinin amacı, Filistin halkına yönelik katliamlar işlemektir
22.01 Katil İsrail'in Ordu Sözcüsü: Şu anda kara harekatı gerçekleşmiyor. Beklenen büyük harekat bu değil.
21.40 KARA SALDIRISI BAŞLADI MI?
İsrail tanklarının Beyt Hanun'un doğusuna girdiği öne sürüldü
21.38 ABD'DEN ŞARTLI ATEŞKES AÇIKLAMASI
Kirby: Rehineler Gazze'den çıkarılacaksa duraklamayı destekliyoruz
21.27 Beyaz Saray: ABD, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki kara operasyonları konusunda yorum yapmak istemiyor.
20.44 DSÖ: YALVARIYORUZ VE UYARIYORUZ
Dünya Sağlık Örgütü Gazze için acil ateşkes çağrısı yaptı
20.37 BM: Sağlık tesislerine yönelik herhangi bir saldırı uluslararası insancıl hukukun ihlali olacaktır
20.30 KATİL İSRAİL: KARA SALDIRISI GENİŞLİYOR
20.25 Filistin Telekomünikasyon Şirketi, Gazze Şeridi'nde sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetlerinin tamamen kesildiğini duyurdu.
20.13 BM: Tarih hepimizi yargılıyor
19.04 İsrail ordusu, Gazze Şeridinde binlerce yaralı ve sivilin bulunduğu Şifa Hastanesi'ni hedef gösterdi
18.33 Gazze'ye canlı yayında ağır bombardıman
15.01 BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Shamdasani: "Gazze'de hiçbir yer güvenli değil"
14.54 İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 298 artarak 7 bin 326'ya yükseldi
14.41 Gazze'den Tel Aviv'e roket saldırısı: 3 kişi yaralandı
14.36 İsrail, 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da 1030 Filistinliyi gözaltına aldığını duyurdu
14.32 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 3 bin 38 çocuk öldürüldü.
13.59 İsrail, Filistinli gençlerin Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılmasına yine izin vermedi
13.56 Gazze'de can kaybı 7 bin 326'ya yükseldi.
13.53 BM: Gazze'nin kuzeyinde kalan insanlara yardımların ulaştırılması gerekiyor
13.46 İsrail, geçen yıl öldürdüğü Al Jazeera muhabiri Ebu Akile'nin Cenin'deki anıtını yıktı
13.43 Hamas yetkilisi Ebu Hamid : "Ateşkese kadar rehineleri serbest bırakmayacağız"
12.53 BM: İSRAİL, GAZZE NÜFUSUNUN TAMAMINA UYGULADIĞI TOPLU CEZALANDIRMAYA DERHAL SON VERMELİ
Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani, "İsrail, Gazze nüfusunun tamamına uyguladığı toplu cezalandırmaya derhal son vermeli. Toplu cezalandırma bir savaş suçudur." dedi.
Shamdasani, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında devam eden İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Gazze'de mahsur kalan 2,2 milyon kişinin "insani felaket"le karşı karşıya olduğunu kaydeden Shamdasani, "İsrail, Gazze nüfusunun tamamına uyguladığı toplu cezalandırmaya derhal son vermeli. Toplu cezalandırma bir savaş suçudur." dedi.
12.45 Filistinli aile Gazze Şeridi'ndeki ekmek krizini çözmek için kil fırın kullanmaya başladı
12.44 Avustralyalı Bakan Burke, "Filistin bayrağının göndere çekilmesi" kararını desteklediğini açıkladı
12.42 D-8 ülkeleri "Gazze Şeridi'ndeki insanlık suçlarının durdurulması" çağrısı yaptı
12.19 BM: İsrail, Gazze'nin kuzeyine insani yardım ulaştırılmasına açıkça karşı çıkıyor
11.35 İsrail ordusu ikinci kez Gazze'ye girdi
11.08 İsrailli aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir, Yahudi yerleşimcileri silahlandırarak Filistin'i iç savaşa sürüklüyor
11.07 Abluka ve yoğun saldırı altındaki Gazze Şeridi'nde salgın hastalık endişesi artıyor
11.43 Mısır'da, İsrail sınırı yakınlarındaki Taba Hastanesi çevresine aidiyeti tanımlanamayan bir insansız hava aracı ile Akabe Körfezi'ndeki Nuveyba kentine roket düştü.
10.27 Filistin Sağlık Bakanlığı: İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 110 Filistinli öldü, 1900 kişi yaralandı.
06.35 İsrail'in, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Han Yunus kentinde, Filistinli bir ailenin evini hedef aldığı saldırıda 5 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
05.32 İsrail savaş uçakları gece saatlerinde Gazze Şeridi'nde bir camiyi daha bombaladı
00.44 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ): Gazze'deki hastalar sağlık ve insani yardım eksikliği nedeniyle ölüm riskiyle karşı karşıya
26 EKİM'DE YAŞANAN TÜM OLAYLAR
23.23 Hamas İsrail'i roketlerle vurdu. Tel Aviv'de siren sesleri
23.12 AB, Gazze'ye insani yardım için "çatışmalara aralar verilmesi" çağrısı yaptı
22.15 İsrailli esirlerin yakınları Savunma Bakanlığı önünde gösteri düzenledi
22.01 İşgalci İsrail: Gazze'ye kara harekatı şartlar uygun olduğunda başlayacak
21.58 İsrail, Hamas ile esir takası anlaşmasını değerlendirmeye hazır
21.54 Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile Filistin Devlet Başkanı Abbas telefonda görüştü
21.47 İsrail ordusu, 4 Hamas yetkilisini öldürdüğünü duyurdu
21.21 Hamas heyeti Moskova'da temaslarda bulundu
21.05 İsrail'de 7 Ekim'den bu yana sınır yakınlarındaki 125 bin kişi tahliye edildi
21.02 BM: Gazze'de güvenli olması gereken yerlerde bile yoğun bombardıman devam ediyor
20.11 Endonezya: "BMGK, İsrail-Filistin çatışmasında kararlı adım atmakta başarısız oldu"
20.05 BM: Gazze'de sığınaklar aşırı kalabalıklaştı
20.02 Arap ülkeleri, Gazze'de sivillerin öldürülmesini kınayarak acil ateşkes talep etti
19.54 Afrika Birliği, Filistin için BM Genel Sekreteri'ne "tam destek" verdi
19.47 Filistin'in BM Temsilcisi: "İsrail'in Gazze'ye saldırılarında şu ana kadar 3 bin çocuk öldürüldü"
18.15 Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında şu ana kadar ellerindeki İsrailli esirlerden 50'sinin öldüğünü duyurdu.
17.35 BM Genel Kurul Başkanı, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını kınayarak, kendi kendini savunma hakkının "ayrım gözetmeksizin ve orantısız intikam alma" hakkını doğurmadığını söyledi.
14.01 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 481 artarak 2 bin 913'ü çocuk 7 bin 28'e yükseldi.
12.00 Milli Savunma Bakanlığı bugüne kadar 9 uçakla Gazze'ye toplamda 213 ton yardım malzemesi gönderildiğini duyurdu.
11.40 Başkan Erdoğan Filistin diplomasisi için Papa ile bir görüşme gerçekleştirdi.
01.35 Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam'a göre Gazze'de "açlık, silah olarak kullanılıyor"
00.27 BM Güvenlik Konseyi'nde ABD ve Rusya'nın İsrail-Filistin karar tasarıları karşılıklı reddedildi
25 EKİM'DE YAŞANAN TÜM OLAYLAR
23.58 Al Jazeera, Gazze muhabirinin ailesinin İsrail saldırılarında öldürülmesini kınadı
23.24 İslam İşbirliği Teşkilatından İsrail'in BM Genel Sekreteri'ne yönelik tavrına tepki:
22.31 Uluslararası Af Örgütü: Gazze'nin kuzeyinin boşaltılması baskısı savaş suçu sayılabilir
21.52 Netanyahu: "Yahudi halkının ebediliğine olan derin inancımızla Hamas'a karşı Yeşaya kehanetini göreceğiz"
21.41 İsrail ordusu: Filistinliler Gazze'nin çevresindeki Yahudi yerleşimlerine saldırabilir
21.32 İsrai'in Gazze'deki saldırısında Al Jazeera muhabirinin ailesinden birçok kişi öldürüldü
21.31 BM: Gazze'de abluka, nüfusun yüzde 80'ini uluslararası yardıma muhtaç bıraktı
21.07 BM: Gazze'ye yakıt girmezse, UNRWA bu gece tüm operasyonlarını durdurmak zorunda kalacak
20.57 Mısır Sağlık Bakanı, AFAD ve Kızılay başkanlarıyla "Gazze için insani yardımları" görüştü
20.55 BM Sözcüsü Dujarric: "Genel Sekreter, bu sabah da dün de söylediği sözlerin arkasında"
20.38 İngiliz hükümeti, halihazırda Gazze'de ateşkesi desteklemediklerini belirtti
20.01 İspanya Başbakanı Sanchez, İsrail'i eleştiren BM Genel Sekreteri Guterres'e destek verdi
19.51 BM: İsrail'in düzenlediği saldırılarda ölen Filistinlilerin yüzde 40'ı çocuk
19.45 İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'deki nüfusun yüzde 70'i yerinden edildi
19.28 WSJ: İsrail, Gazze'ye kare harekatı öncesi ABD'nin savunma sistemi kurmasını bekleyecek
19.20 İsrail'in Gazze'de bir mahalleye düzenlediği saldırıda 26 Filistinli öldü
18.53 İsviçre, Filistinli ve İsrailli 11 sivil toplum kuruluşuna mali desteğini askıya aldı
18.52 Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den, İsrail'in Gazze'ye yönelik kara harekatının önlenmesi çağrısı
18.01 New York Times araştırması: Gazze'deki hastane saldırısı İsrail'in iddiasını doğrulamıyor
17.44 Gazze Şeridi'ndeki İçişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde düzenlediği son saldırılarda, 11 Filistinlinin öldüğünü ve onlarca kişinin yaralandığını duyurdu.
16.27 Dünya Sağlık Örgütü, İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında 7-24 Ekim tarihlerinde sağlık hizmetlerine yönelik 171 saldırı düzenlendiğini bildirdi.
14.25 Reuters, İsrail'in Halep Havalimanı'nı vurduğunu aktardı. Böylece 7 Ekim'den beri İsrail'in Suriye'deki havalimanlarına düzenlediği saldırı sayısı 4 oldu.
14.14 İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı 6 bin 546'ya yükseldi. Ölenlerin 1584'ü kadın 2704'ü çocuk. Son 24 saate ise 344 çocuk katledildi
05.29 İsrail ordusu, işgal altındaki Filistin'in Batı Şeria bölgesindeki kent ve beldelere düzenlediği baskınlarda, çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı.
04.33 İsrail ordusunun, Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği hava saldırısında 4 Filistinli öldü
03.06 Gazze için insani yardım taşıyan 8 tır daha Refah Sınır Kapısı'ndan giriş yaptı
00.00 Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail saldırıları nedeniyle abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 600 bin kişinin yerinden edildiğini duyurdu.
23.20 İsrail-Filistin çatışması 18. gününde artarak devam etti
Gazze'den düzenlenen saldırılarda 308'i asker 1400 İsrailli hayatını kaybederken İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 5 bin 791 kişi yaşamını yitirdi.
23.16 Hollandalı film yapımcıları ve oyuncuları İsrail'e yaptırım çağrısında bulundu
22.45 ABD'den soykırıma destek: Savaş bu, siviller ölecek
22.42 Pakistan ordusundan Gazze'de çatışmaların derhal durması çağrısı
21.39 Uluslararası toplumdan gelen çağrılara rağmen İsrail ordusu, Gazze'ye yakıt girişine izin vermeyeceğini yineledi
20.59 Gazze'de bir günde çoğu çocuk 3 bin 150 kişide salgın hastalık vakaları tespit edildi
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Evde bakım maaşı 2024 Ocak'ta ne kadar, kaç TL olacak? Zamlı maaşlar ortaya çıktı! İşte son rakamlar...
- Bankalar duyurdu! Faiz oranları değişti! 2 milyon TL konut kredisinin aylık ödeme miktarı...
- Dul ve yetim maaşı alanlara ikramiye var mı? 5 bin lira emekli ikramiyesi ne zaman verilecek? Ödeme tarihleri 2023...
- Kadrolar açıldı! İŞKUR KPSS şartı olmadan işçi alacak! 2023 yeni ilan listesi, personel alımı başvuru şartları...
- FİLİSTİN MİTİNGİ NE ZAMAN? Büyük Filistin mitingi saat kaçta, nerede, nasıl gidilir?
- Kasım celbi açıklandı mı son dakika 2023? MSB askerlik yerleri sorgulama e-Devlet: Seçim ve sınıflandırma sonuçları...
- HAC KURA TARİHİ 2024 | Hac kuraları ne zaman çekilecek, tarih belli oldu mu? hac.gov.tr
- Gelinim Mutfakta 26 Ekim 2023 puan durumu! Gelinim mutfakta çeyrek altını kim kazandı, birinci oldu?
- ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 26 Ekim 2023 Merkez Bankası faiz kararı sonrası güncel altın fiyatları! Çeyrek, gram, tam...
- 28 Ekim özel sektöre tatil mi? 28 Ekim mesai ücreti var mı, yarım gün mü? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi?
- FB maçı ne zaman? Fenerbahçe Ludogorets maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?
- İŞKUR detayları duyurdu! 2023 Ekim ayı güvenlik, büro, temizlik görevlisi, TYP işçi alımı ilan listesi yayınlandı! Kadro, kontenjan, şartlar...