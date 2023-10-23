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İsrail yardım TIR'larının giriş yaptığı Refah kentini vurdu! Zalimler Kudüs Hastanesi'nin çevresine bomba yağdırdı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.10.2023 Güncelleme Tarihi: 23.10.2023
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İsrail yardım TIR’larının giriş yaptığı Refah kentini vurdu! Zalimler Kudüs Hastanesi’nin çevresine bomba yağdırdı

Katil İsrail, 7 Ekim gününden beri Gazze'deki sivilleri katlediyor. Çoluk-çocuk, yaşlı-kadın, cami, okul, hastane, kilise ayırt etmeden saldırılarını sürdüren İsrail, yerinden edilen yüzlerce sivilin sığındığı BM okulunu vurdu. Katiller sabah saatlerinde de Refah Sınır Kapısı yakınını bombalamıştı. Öte yandan zalim İsrail ordusu Kudüs Hastanesi'nin çevresine bomba yağdırdı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek bu bölgeyi ele geçirdi.

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KATİL İSRAİL BÖLGEDE ÖLÜM KUSUYOR

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girerken, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatarak ölüm kustu. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı son olarak İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1524'ü çocuk, 4 bin 137 kişinin öldüğünü, 13 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İŞTE 23 EKİM TARİHİNDE BÖLGEDE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR

09.30 MSB: GAZZE'YE YARDIM PAKETLERİ UÇAKLARA YÜKLENİYOR

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), çoğunlukla sağlık malzemelerinin yer aldığı yardım paketlerinin Gazze'ye ulaştırılmak üzere uçaklara yüklenmeye başlandığını duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ülkemizin yardım elini Gazze'ye ulaştırmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hazırlanan ve içerisinde çoğunlukla sağlık malzemelerinin yer aldığı yardım paketlerini Hava Kuvvetlerimize ait uçaklarımıza yüklemeye başladık. Uçaklarımız hazır olur olmaz Mısır'a hareket edecek. Yardım malzemelerinin bölgeye ulaştırılması için toplamda 4 sorti planlandı" ifadelerine yer verildi.

09.29 İsrail ordusu bir günde Gazze Şeridi'nde 320 noktayı vurarak 400 Filistinliyi öldürdü.

08.41 İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 2 Filistinli yaşamını yitirdi, 4 Filistinli yaralandı.

07.03 İsrail işgali altındaki Batı Şeria'ya baskınlar düzenleyen İsrail ordusu ile Filistinliler arasında çatışmalar yaşandı.

06.12 İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne havadan ve karadan saldırıları sürdürürken, işgal altındaki Batı Şeria'daki birçok beldeye düzenlediği baskınlarda çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı.

05.06 İsrail ordusunun dün Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılar sonucu 400'den fazla Filistinlinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

01:36 KATİL İSRAİL HASTANE ÇEVRESİNİ BOMBALADI

Saldırıda çok sayıda ev yerle bir oldu, can kaybı da yaşandı

01:15 İsrail uçaklarının Gazze'nin farklı bölgelerine saldırılarında en az 30 kişi öldü

00:54 Gazze'ye ikinci yardım konvoyu Refah Sınır Kapısı'ndan giriş yaptı

00:19 İsrail Savunma Bakanı'ndan, "Gazze'ye dönük kara harekatı aylarca sürebilir" açıklaması

İŞTE 22 EKİM TARİHİNDE BÖLGEDE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR

22:46 14 YARDIM TIR'I GAZZE'YE GİRDİ

BM: Gazze'ye yardım taşıyan TIR'lar bölgeye giriş yaptı

21:42 Katil İsrail ordusu, kara harekatı düzenlemeye hazırlandığı abluka altındaki Gazze Şeridi'nde faaliyet gösteren birliğine tanksavar füzesiyle düzenlenen saldırıda bir askerinin öldüğünü, 3'ünün yaralandığını açıkladı.

19:41 İsrail, 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin Kudüs'e girişini engellemek amacıyla birçok yolu toprak dökerek kapattı.
İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar 7 Ekim'den bu yana devam ediyor. İsrail, Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin Kudüs'e girişini engellemek amacıyla kontrol noktalarını ve birçok yolu kapattı. Kudüs'ün güneyinde Filistin'in Batı Şeria bölgesinde yer alan Beit Jala ile Beytüllahim arasındaki yolun toprak dökülerek kapatıldığı görüldü.

19:00 GAZZE'YE SINIRSIZ YARDIM NE ZAMAN?

Refah'tan Gazze'deki 2,3 milyon kişiye sadece 37 tır yardım gitti

18:52 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Hastanelere yakıt temin edilmemesi, 38'i çocuk 1100 böbrek yetmezliği hastasının hayatını tehdit edecektir

18.27 Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail saldırıları nedeniyle 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde 29 personelinin öldüğünü bildirdi.

17.55 GAZZE'YE YENİ BOMBARDIMAN BAŞLADI

Yüzlerce çocuk halen daha enkaz altındayken katil devletin askerleri şiddeti artıyor.

17.38 İsrail güçlerinin, Batı Şeria'nın El-Halil kentine düzenlediği baskın ve saldırılarda 1 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği belirtildi.

15.10 BM: Gazze Şeridi'nde yakıtımız 3 gün içinde bitecek. Yakıt olmadan su, çalışan hastane ve fırınlar olmayacak, insani yardım da olmaz.

15.08 Yardım TIR'larının Gazze'ye geçiş yaptığı bölge bombalandı.

14.39 REFAH'TAN 17 TIR DAHA GEÇTİ

İKİNCİ KONVOY DA MISIR TARAFINDAN GAZZE'YE GEÇİŞ YAPTI

13.49 İsrail'in Gazze saldırılarında ölenlerin sayısı 266 artarak 4 bin 651'e yükselirken yaşamını yitirenlerin 1873'ünü çocuklar oluşturuyor.

12.36 İsrail BM okunu vurdu. Yerinden edilen yüzlerce Gazzeli Han Yunus'taki okula sığınmıştı

11.57 Netanyahu'nun askeri üs ziyaretinde protesto edildi! Bir asker "Senin yüzünden 3 arkadaşım öldü" diye tepki gösterdi.

İsrail yardım TIR’larının giriş yaptığı Refah kentini vurdu! İSRAİL YARDIM TIR'LARININ GİRİŞ YAPTIĞI REFAH KENTİNİ VURDU!

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