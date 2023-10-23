İsrail yardım TIR’larının giriş yaptığı Refah kentini vurdu! Zalimler Kudüs Hastanesi’nin çevresine bomba yağdırdı

İŞTE 23 EKİM TARİHİNDE BÖLGEDE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR

09.30 MSB: GAZZE'YE YARDIM PAKETLERİ UÇAKLARA YÜKLENİYOR

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), çoğunlukla sağlık malzemelerinin yer aldığı yardım paketlerinin Gazze'ye ulaştırılmak üzere uçaklara yüklenmeye başlandığını duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ülkemizin yardım elini Gazze'ye ulaştırmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hazırlanan ve içerisinde çoğunlukla sağlık malzemelerinin yer aldığı yardım paketlerini Hava Kuvvetlerimize ait uçaklarımıza yüklemeye başladık. Uçaklarımız hazır olur olmaz Mısır'a hareket edecek. Yardım malzemelerinin bölgeye ulaştırılması için toplamda 4 sorti planlandı" ifadelerine yer verildi.

09.29 İsrail ordusu bir günde Gazze Şeridi'nde 320 noktayı vurarak 400 Filistinliyi öldürdü.

08.41 İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 2 Filistinli yaşamını yitirdi, 4 Filistinli yaralandı.

07.03 İsrail işgali altındaki Batı Şeria'ya baskınlar düzenleyen İsrail ordusu ile Filistinliler arasında çatışmalar yaşandı.

06.12 İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne havadan ve karadan saldırıları sürdürürken, işgal altındaki Batı Şeria'daki birçok beldeye düzenlediği baskınlarda çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı.

05.06 İsrail ordusunun dün Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılar sonucu 400'den fazla Filistinlinin yaşamını yitirdiği belirtildi.