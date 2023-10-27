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Erbil Uluslararası Havaalanı’na saldırı düzenlendi! Irak’ın kuzeyinde ABD askerleri İHA hedeflerinde

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.10.2023 Güncelleme Tarihi: 27.10.2023
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Erbil Uluslararası Havaalanı’na saldırı düzenlendi! Irak’ın kuzeyinde ABD askerleri İHA hedeflerinde

ABD askerlerin bulunduğu Irak’taki üslerin 12 kez, Suriye’de ise 4 kez hedef alınmasının ardından Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) yer alan ve ABD askerlerinin bulunduğu Erbil Uluslararası Havaalanı’na İHA ile saldırı düzenlendi. ABD Savunma Bakanlığı, saldırılara uygun zamanda karşılık verileceğini söyledi.

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) ABD askerlerine saldırı düzenlendi. IKBY yer alan ve ABD askerlerinin bulunduğu Erbil Uluslararası Havaalanı'na İHA ile hedef alındı.

Güvenlik kaynakları, İHA'nın havaalanının yakınlarındaki Gezne bölgesine düştüğünü belirterek, saldırı sonucu maddi hasar veya can kaybı meydana gelip gelmediğine ilişkin bilgi vermedi.

ABD Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz hafta ABD askerlerinin bulunduğu Irak'taki üslerin 12 kez, Suriye'de ise 4 kez hedef alındığını belirterek, saldırıları uygun zamanda karşılık verileceğini vurguladı.

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