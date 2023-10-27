Erbil Uluslararası Havaalanı’na saldırı düzenlendi! Irak’ın kuzeyinde ABD askerleri İHA hedeflerinde

ABD Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz hafta ABD askerlerinin bulunduğu Irak'taki üslerin 12 kez, Suriye'de ise 4 kez hedef alındığını belirterek, saldırıları uygun zamanda karşılık verileceğini vurguladı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN