Gazze'den yükselen çığlık! Karanlıkta yaşanan kaos anı

İsrail ordusu, saldırılar 22'nci gününe girerken Gazze'yi bir kez daha yoğun bombardımana tuttu. Elektriğin kesildiği Gazze'de İsrail saldırısı sonrası yaşananlar kameraya yansıdı.

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