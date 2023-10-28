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Gazze'den yükselen çığlık! Karanlıkta yaşanan kaos anı

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Giriş: 28.10.2023 12:30
İsrail ordusu, saldırılar 22'nci gününe girerken Gazze'yi bir kez daha yoğun bombardımana tuttu. Elektriğin kesildiği Gazze'de İsrail saldırısı sonrası yaşananlar kameraya yansıdı.
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