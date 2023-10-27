Katil İsrail köşeye sıkışınca geri vitese taktı! Hamas'tan esir takası isteniyor
İşgalci İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik uyguladığı katliama dünya çapında büyük tepkiler gelmeye devam ediyor. İsrail basınında yer alan iddiaya göre; İsrail'in Hamas'tan esir takası istediği, Hamas'ın şartlarının ise "Gazze'ye yakıt girişine izin verilmesi, Filistinli tutukluların serbest bırakılması ve ateşkes" olduğu kaydedildi. Öte yandan İsrailliler yakınlarının kurtarılması talebiyle Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı önünde protesto düzenledi.
HAMAS'IN ŞARTI: YAKIT GİRİŞİ VE ATEŞKES
Haberde, muhtemel bir anlaşmanın "Hamas'ın elinde bulunan çok sayıdaki esirin serbest bırakılmasını içerdiği" bilgisine yer verildi.
Hamas'ın şartlarının ise "Gazze'ye yakıt girişine izin verilmesi, Filistinli tutukluların serbest bırakılması ve ateşkes" olduğu kaydedildi.
HAMAS'IN ELİNDE EN AZ 200 ESİR VAR
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 16 Ekim'de yaptığı açıklamada, aralarında üst düzey askerlerin de bulunduğu 200 ile 250 arasında esirin ellerinde olduğunu açıklamıştı.
KENDİ İNSANINI VURAN BARBARLAR!
Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde bugün yaptığı yazılı açıklamada, işgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şu ana kadar ellerindeki 50 İsrailli esirin öldüğünü duyurmuştu.
İSRAİLLİ ESİRLERİN YAKINLARI SAVUNMA BAKANLIĞI ÖNÜNDE GÖSTERİ DÜZENLEDİ
Hamas'ın elindeki İsrailli esirlerin aileleri, yakınlarının kurtarılması talebiyle Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı önünde protesto düzenledi.
Protestoya katılan yüzlerce kişi, "Çocuklarımızı kurtarın", "Onları hemen eve getirin" ve "Kalplerimiz Gazze'de esir" yazılı pankartlar taşıdı.
İbranice haber sitesi "Ynet"e göre, televizyon sunucusu eski futbol yıldızı Eyal Berkowitz, İsrail ordu mensuplarının, vatandaşların ve esirlerin geleceğinden endişe ettiğini vurgulayarak, Gazze'de kara harekatına karşı olduğunu söyledi.
Berkowitz, kara harekatının "500 askerin daha ölmesi, 200 askerin daha esir alınması ve esirlerin de ölmesi anlamına geleceğini" ifade etti.
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