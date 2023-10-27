Katil İsrail köşeye sıkışınca geri vitese taktı! Hamas’tan esir takası isteniyor

İbranice haber sitesi "Ynet"e göre, televizyon sunucusu eski futbol yıldızı Eyal Berkowitz, İsrail ordu mensuplarının, vatandaşların ve esirlerin geleceğinden endişe ettiğini vurgulayarak, Gazze'de kara harekatına karşı olduğunu söyledi.

Berkowitz, kara harekatının "500 askerin daha ölmesi, 200 askerin daha esir alınması ve esirlerin de ölmesi anlamına geleceğini" ifade etti.