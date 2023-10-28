Fransız polisinden Filistin destekçilerine sert müdahale! “Macron İsrail’in işbirlikçisi”
İşgalci İsrail’in Gazze’ye yönelik katliamı dünya çapında büyük tepki görüyor. Fransa'nın başkenti Paris'te emniyet müdürlüğünün yasağına ve yağmura rağmen Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. Fransız polisi, “Gazze, Paris yanınızda” sloganları atan göstericilere sert müdahalede bulundu.
İşgalci İsrail'in Gazze'de 7 Ekim'den bugüne kadar yoğun bombardımanlarına devam ediyor. Olaylar sonucunda genç yaşlı çocuk olmak üzere binlerce masum can verdi. İşgalcilerin Gazze'deki soykırımı yurt içi ve yurt dışındaki vatandaşlardan yoğun tepki görüyor.
Türkiye başta olmak üzere birçok ülkede binlerce kişi Filistin bayraklarıyla meydanlara inerek Gazze için sloganlar atıyor.
YASAĞA RAĞMEN GAZZE İÇİN YÜRÜDÜLER
Katillerin Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları dünya çapında tepki toplamaya devam ediyor. Dün gece yoğunlaşan İsrail bombardımanının ardından bugün Fransa'nın başkenti Paris'te binlerce kişi Filistin'e destek için yürüdü.
Fransa İçişleri Bakanlığının yasağına rağmen Chatelet Meydanı'nda toplanan binlerce Fransız, "Gazze, Paris yanınızda", "Katledilen insanlıktır" sloganları attı.
FRANSIZ POLİSİNDEN SERT MÜDAHALE
Fransız polisi, Filistin bayraklarıyla sloganlar atan göstericileri ablukaya alırken, sert müdahalelerde bulundu. Kalabalığın ilerlemesini engelleyen polis ile göstericiler arasında yaşanan arbedede Fransız polisi göz yaşartıcı gaz kullanarak Filistin destekçilerine müdahale etti.
Basın mensuplarını da darp eden polis, göstericilere devam etmeleri karşılığında 135 euro para cezası uygulanacağı anonsunu yaptı. Polisin müdahalesine karşı göstericiler, "Gösteri yapmamız engellenemez" ve "Macron İsrail'in işbirlikçisi" sloganlarıyla tepki gösterirken, Fransız polisi bazı destekçileri gözaltına aldı.
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