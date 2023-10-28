Fransız polisinden Filistin destekçilerine sert müdahale! “Macron İsrail’in işbirlikçisi”

Türkiye başta olmak üzere birçok ülkede binlerce kişi Filistin bayraklarıyla meydanlara inerek Gazze için sloganlar atıyor.

YASAĞA RAĞMEN GAZZE İÇİN YÜRÜDÜLER

Katillerin Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları dünya çapında tepki toplamaya devam ediyor. Dün gece yoğunlaşan İsrail bombardımanının ardından bugün Fransa'nın başkenti Paris'te binlerce kişi Filistin'e destek için yürüdü.