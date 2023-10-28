Fransa'da sokaklar "Gazze Paris seninle" nidaları ile inliyor!

İşgalci İsrail'in Gazze'dek sivillere yönelik uyguladığı katliama dünya çapından sert tepkiler gelmeye devam ediyor. Fransa'nın başkenti Paris'te emniyet müdürlüğünün yasağına ve yağmura rağmen Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. Gösteride, "Gazze'nin çocukları, Filistin'in çocukları, insanlık öldürülüyor", "Gazze, Paris seninle", "Soykırımı durdurun" ve "Ateşkes" sloganları atıldı.