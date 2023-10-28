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Fransa'da sokaklar "Gazze Paris seninle" nidaları ile inliyor!

İşgalci İsrail'in Gazze'dek sivillere yönelik uyguladığı katliama dünya çapından sert tepkiler gelmeye devam ediyor. Fransa'nın başkenti Paris'te emniyet müdürlüğünün yasağına ve yağmura rağmen Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. Gösteride, "Gazze'nin çocukları, Filistin'in çocukları, insanlık öldürülüyor", "Gazze, Paris seninle", "Soykırımı durdurun" ve "Ateşkes" sloganları atıldı.

Giriş Tarihi: 28.10.2023 19:17 Güncelleme Tarihi: 28.10.2023 19:24
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Fransa’da sokaklar Gazze Paris seninle nidaları ile inliyor!

Polis ve metro görevlileri, Chatelet metro durağının gösterinin olduğu alana geçişi kolaylaştıran çıkışını kapattı.

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Fransa’da sokaklar Gazze Paris seninle nidaları ile inliyor!

Durağın farklı çıkışlarını kullanmak zorunda kalan katılımcılar, bu durumu protesto etti.

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Fransa’da sokaklar Gazze Paris seninle nidaları ile inliyor!

Chatelet Meydanı'nda göstericileri çember altına alan güvenlik güçleri, gösteri alanına girenlerin daha sonra bu alandan çıkamayacağı uyarısında bulundu.

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Fransa’da sokaklar Gazze Paris seninle nidaları ile inliyor!

Paris Emniyet Müdürlüğünün yasağına ve yağmura rağmen gösteri alanını terk etmeyen göstericiler, ellerinde Filistin bayrakları taşıdı.

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Fransa’da sokaklar Gazze Paris seninle nidaları ile inliyor!

Gösteride, "Gazze'nin çocukları, Filistin'in çocukları, insanlık öldürülüyor", "Gazze, Paris seninle", "Soykırımı durdurun" ve "Ateşkes" sloganları atıldı.