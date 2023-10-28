Katil İsrail’in Gazze’deki insanlık suçuna BM’den sert tepki: İnsancıl Hukuka aykırı! Tüm rehineler derhal serbest bırakılsın

"TÜM SALDIRILARI KINIYORUZ! TÜM REHİNELER DERHAL SERBEST BIRAKILSIN"

İnsani yardım ulaştırılabilmesi için çatışmalara acilen ara verilmesi gerektiğini vurgulayan Borrell, "İsrail'e yönelik ayrım gözetmeksizin devam eden roket saldırıları da dahil olmak üzere sivillere yönelik tüm saldırıları kınıyor ve tüm rehinelerin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmasını talep ediyoruz." ifadesine yer verdi.