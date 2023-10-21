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Haberler Galeri Dünyaca ünlü oyuncular Biden'a seslendi: Katliama göz yummayın! İşte 'Gazze Mektubu'na imza atan isimler

Dünyaca ünlü oyuncular Biden'a seslendi: Katliama göz yummayın! İşte 'Gazze Mektubu'na imza atan isimler

Hollywood'un önde gelen oyuncuları, bebek katili İsrail'in Gazze'deki katliamına 'dur' demek için ABD Başkanı Joe Biden'a mektup yazarak ateşkes çağrısında bulunulmasını istedi. Yazılan mektupta, "Merhamet ve uluslararası hukuk üstün gelmelidir. Gelecek nesillere sessizliğimizin, hiçbir şey yapmadığımızın hikayesini anlatmayı reddediyoruz. Acil Yardım Şefi Martin Griffiths'in söylediği gibi; Tarih izliyor..." ifadelerine yer verildi.

Giriş Tarihi: 21.10.2023 18:38 Güncelleme Tarihi: 21.10.2023 18:38
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Dünyaca ünlü oyuncular Biden’a seslendi: Katliama göz yummayın! İşte ’Gazze Mektubu’na imza atan isimler

Terör devleti İsrail'in Gazze'de işlediği insanlık suçlarına dünyadan tepkiler gelmeye devam ediyor.

Hollywood'un 76 ünlü ismi, işgalci İsrail'in Gazze'deki zulmü devam ederken yazdıkları ortak mektup ile ABD Başkanı Biden'ın "Gazze'de ateşkes" çağrısında bulunmasını istedi.

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Dünyaca ünlü oyuncular Biden’a seslendi: Katliama göz yummayın! İşte ’Gazze Mektubu’na imza atan isimler

Andrew Garfield, Kristen Stewart, Oscar Isaac, Channing Tatum, Dominique Thorne, Cate Blanchett, Mark Ruffalo ve Joaquin Phoenix'in de aralarında bulunduğu pek çok isim, Filistin'de yaşanan "yıkıcı can kayıplarına ve dehşete" son verilmesini talep eden mektubu imzaladı.

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Dünyaca ünlü oyuncular Biden’a seslendi: Katliama göz yummayın! İşte ’Gazze Mektubu’na imza atan isimler

Artists4ceasefire.org tarafından organize edilen mektupta ünlüler, ABD ve diğer dünya liderlerine bölgedeki yaşamları onurlandırmaları, Gazze'ye yönelik bombardımana son vermeleri ve rehineleri güvenli bir şekilde serbest bırakmaları çağrısında bulunuldu.

Ünlüler, Gazze'de yaşayanların yarısının çocuk, üçte ikisinin ise evlerini terk etmek zorunda kalan mülteciler ve mültecilerin çocukları ya da torunları olduğuna dikkat çekti.

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Dünyaca ünlü oyuncular Biden’a seslendi: Katliama göz yummayın! İşte ’Gazze Mektubu’na imza atan isimler

Mektupta ayrıca Gazze'ye 6 binden fazla bomba atıldığı ve bunun sonucunda her 15 dakikada bir çocuğun öldüğüne dikkat çekildi.

"MERHAMET VE ULUSLARARASI HUKUK ÜSTÜN GELMELİDİR"
Hollywood reporter'ın haberinde yer alan habere göre, Hollywood yıldızlarının Biden'a mektubunda şu ifadeler yer aldı:

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Dünyaca ünlü oyuncular Biden’a seslendi: Katliama göz yummayın! İşte ’Gazze Mektubu’na imza atan isimler

"Sayın Başkan Biden,
Sanatçılar ve savunucular olarak, ama en önemlisi İsrail ve Filistin'de yaşanan yıkıcı can kayıplarına ve dehşete tanıklık eden insanlar olarak bir araya geldik.