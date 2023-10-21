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Dünyaca ünlü oyuncular Biden'a seslendi: Katliama göz yummayın! İşte 'Gazze Mektubu'na imza atan isimler
Hollywood'un önde gelen oyuncuları, bebek katili İsrail'in Gazze'deki katliamına 'dur' demek için ABD Başkanı Joe Biden'a mektup yazarak ateşkes çağrısında bulunulmasını istedi. Yazılan mektupta, "Merhamet ve uluslararası hukuk üstün gelmelidir. Gelecek nesillere sessizliğimizin, hiçbir şey yapmadığımızın hikayesini anlatmayı reddediyoruz. Acil Yardım Şefi Martin Griffiths'in söylediği gibi; Tarih izliyor..." ifadelerine yer verildi.
Giriş Tarihi: 21.10.2023 18:38Güncelleme Tarihi: 21.10.2023 18:38