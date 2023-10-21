Dünyaca ünlü oyuncular Biden’a seslendi: Katliama göz yummayın! İşte ’Gazze Mektubu’na imza atan isimler

Artists4ceasefire.org tarafından organize edilen mektupta ünlüler, ABD ve diğer dünya liderlerine bölgedeki yaşamları onurlandırmaları, Gazze'ye yönelik bombardımana son vermeleri ve rehineleri güvenli bir şekilde serbest bırakmaları çağrısında bulunuldu.

Ünlüler, Gazze'de yaşayanların yarısının çocuk, üçte ikisinin ise evlerini terk etmek zorunda kalan mülteciler ve mültecilerin çocukları ya da torunları olduğuna dikkat çekti.