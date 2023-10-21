ABD vatandaşlarından katil İsrail’e destek veren Biden’a sert tepki: Bu çok kötü ve insanlık dışı!

"GAZZE ÇOK GÜZELDİ"

Ebu Selim'in kızı Gazel de İsrail saldırılarından korktuğunu belirterek, "Gazze çok güzeldi, okula gidiyordum ama İsrail bombardımanı okulu, binaları ve her şeyi yerle bir etti." dedi.