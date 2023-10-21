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ABD vatandaşlarından katil İsrail'e destek veren Biden'a sert tepki: Bu çok kötü ve insanlık dışı!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.10.2023
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ABD vatandaşlarından katil İsrail’e destek veren Biden’a sert tepki: Bu çok kötü ve insanlık dışı!

Soykırım devleti olarak tarihe geçen İsrail, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'nde kan donduran bir vahşete imza atmış ve bu insanlık suçuna devam ederek sivillerin üzerine bomba yağdırmaya devam ediyor. Yüzlerce kadın ve çocuk şehit edilirken, saldırı sonrası ABD Başkanı Joe Biden'ın ikiyüzlü tavırları dikkat çekmişti. Her fırsatta katliama destek çıkarak insanlık suçunun içerisine dahil olan Biden'a ABD vatandaşlarından sert tepkiler gelmeye devam ediyor. ABD'nin İsrail'e desteği hakkında konuşan Irene, vatandaşı olduğu ülke hakkında "Bu çok kötü ve insanlık dışı. Ülkemizdeki hükümet, evlerin ve okulların bombalandığı silahlarla İsrail'e destek veriyor." ifadelerini kullandı.

İşgalci ve Siyonist İsrail, Gazze'deki katliamlarını her geçen gün artırırken düzenlenen saldırılarda binlerce çocuk hayatını kaybetti.

İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nden ayrılmak isteyen yabancılar ve farklı ülkelerden vatandaşlığı bulunan Filistinliler, çıkış için günlerdir zor şartlar altında Refah Sınır Kapısı'nın açılmasını bekliyor.

Gazze Şeridi'nin dünyaya açılan tek kapısı olan Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı yakınlarında, bölgeden ayrılmak isteyen yabancılar tarafından açıklama yapıldı.

"İSRAİL GAZZE ŞERİDİ'NDEKİ HER ŞEYİ BOMBALIYOR"

ABD vatandaşı Irene, "İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki her şeyi sürekli bombalaması nedeniyle çok zor ve trajik günler yaşıyorum." dedi.

Irene, ailesiyle birlikte Gazze Şeridi'nden çıkmak için günlerdir Refah Sınır Kapısı önünde beklediğini ancak bir sonuç alamadıklarını dile getirdi.

"HASTANELERDE YÜZLERCE ÖLÜ VE YARALI VAR"

İsrail saldırılarına ilişkin Irene, "Bombardıman durmuyor. Evler, okullar, binalar yerle bir oldu. Enkaz altında kalanlar, hastanelerde yüzlerce ölü ve yaralı var." ifadelerini kullandı.

"ABD'NİN İSRAİL'E DESTEĞİ ÇOK KÖTÜ VE İNSANLIK DIŞI"

Irene, ABD'nin İsrail'e desteği hakkında ise "Bu çok kötü ve insanlık dışı. Ülkemizdeki hükümet, evlerin ve okulların bombalandığı silahlarla İsrail'e destek veriyor." diye konuştu.

"İSRAİL BOMBARDIMANI OKULU, BİNALARI VE HER ŞEYİ YERLE BİR ETTİ"

İsveç vatandaşlığı bulunan Mahmud Ebu Selim, bölgeden ayrılma umuduyla kızıyla birlikte sınır kapısı önünde beklediğini söyledi.

Ebu Selim, kızı Gazel'in, sürekli sesini duyduğu İsrail bombaları nedeniyle psikolojik sıkıntılar çektiğini dile getirdi.

Gazze'den çıkmak istediklerini söyleyen Ebu Selim, bölgeden ayrılmak için İsveç Büyükelçiliği ve Mısır tarafıyla irtibat kurduğunu ancak şu ana kadar sonuç alamadığını aktardı.

"GAZZE ÇOK GÜZELDİ"

Ebu Selim'in kızı Gazel de İsrail saldırılarından korktuğunu belirterek, "Gazze çok güzeldi, okula gidiyordum ama İsrail bombardımanı okulu, binaları ve her şeyi yerle bir etti." dedi.

"HAYATTA KALMAK VE SINIRI GEÇEBİLMEK İÇİN SAVAŞ VERİYORUZ"

ABD vatandaşı 37 yaşındaki Dina es-Sayis, günlerdir sınırı geçmeye çalıştığını, ailesi ve çocuklarıyla birlikte Gazze'den ayrılmak için sınır kapısının açılmasını beklediğini ifade etti.

Sayis, "Hayatta kalmak ve sınırı geçebilmek için savaş veriyoruz." dedi.

İsrail güçleri, binlerce çocuk ve kadının öldüğü, on binlerce sivil yerleşim yeri ile merkezlerin vurulduğu Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını on beşinci gününde de sürdürüyor.

Gazze Şeridi'nin dünyaya açılan tek kapısı olan Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı, sınırlı insani yardımların bölgeye girişi için bugün geçici süreyle açılmıştı.

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