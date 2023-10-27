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Katil İsrail Gazze'de katliam yapıyor! Alçak saldırıdan kurtuldu Kelime-i Şehadet getirdi!

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 27.10.2023
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Katil İsrail Gazze’de katliam yapıyor! Alçak saldırıdan kurtuldu Kelime-i Şehadet getirdi!

7 Ekim Cumartesi gününden itibaren Gazze'de soykırım yapan İsrail, savaş hukukunu bile hiçe sayan görülmemiş katliamlara imza atıyor. Sivil, asker, çocuk, kadın ayrımı gözetmeyen katil ordusu yine Gazze'de sivilleri hedef aldı.

Dünyanın gözü 7 Ekim cumartesi günü Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın başlattığı "Aksa Tufanı" operasyonu sonrasında başlayan İsrail-Hamas savaşında. Katil İsrail, günlerdir Gazze'de kadın çocuk ayırt etmeden sivillerin üzerine bombalar yağdırıyor.

Gazze'yi abluka altına alan ve akşamları karanlığa gömüp alçak saldırılarda bulunan terör devleti yine akşam saatlerinde sivilleri vururken dehşete düşüren görüntüler ortaya çıktı.

Katil İsrail ordusunun füzelerinin isabet ettiği bölgeden gelen bir görüntüde yıkılmış binalar, molozlardan yükselen toz bulutu görüldü.

Bölgede toz dumanından göz gözü görmezken, saldırıdan sağ kurtulmayı başaran bir vatandaşın Kelime-i Şehadet getirdiği anlar hainlerin saldırısını kaydeden başka bir kişinin kamerasına yansıdı.

Şehadet getiren yaralı vatandaşı yanındakiler sakinleştirmeye çalışırken, gözyaşlarına hakim olamadılar.

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