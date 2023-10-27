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İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf dünyaya seslendi: Daha kaç çocuğun ölmesi gerekiyor!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.10.2023 Güncelleme Tarihi: 27.10.2023
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İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf dünyaya seslendi: Daha kaç çocuğun ölmesi gerekiyor!

İşgalci İsrail tarafından 21 gündür bombardıman altında olan Gazze için İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf dünyaya seslendi. BM’nin ateşkes çağrısından sonra Yusuf, “Dünyanın yeter demesi için daha kaç çocuğun ölmesi gerekiyor?" ifadelerini kullandı.

Katil İsrail'in Gazze üzerinde sürdürdüğü ve her geçen gün şiddetini artırdığı bombardıman sonucu çocuklar da dahil binlerce sivil hayatını kaybetti. Tüm dünyanın gözü önünde yaşanan soykırımda işgalciler ateşkes çağrılarına yanıt vermiyor.

Günlerdir abluka altındaki Gazze'de siviller ölümle burun buruna. İşgalciler Gazze'de hastane, okul, cami tanımaksızın bomba yağdırırken BM, "Gazze'de güvenli alan kalmadı" duyurusundan bulunmuştu.

"DÜNYANIN YETER DEMESİ İÇİN DAHA KAÇ ÇOCUĞUN ÖLMESİ GEREKİYOR?"

İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf tüm dünyaya Gazze çağrısı yaptı. Yusuf, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, Gazze'nin yoğun bombardıman altında olduğunu, telekomünikasyonun kesildiğini ve neredeyse 3 haftadır bu bölgede mahsur kalan ailesine ulaşamadıklarını kaydetti.

Yusuf, "Gazze yoğun bombardıman altında. Telekomünikasyon kesildi. Ailemize ulaşamıyoruz.

Dünyanın yeter demesi için daha kaç çocuğun ölmesi gerekiyor?" ifadelerini kullandı.

"HAMZA YUSUF'UN FİLİSTİNLİ EŞİNİN ANNE VE BABASI GAZZE'DE MAHSUR KALDI"

Yusuf, 9 Ekim'de yaptığı açıklamada, Filistinli eşinin annesi ve babasının Gazze'de mahsur kaldığını bildirmişti.

Hamza Yusuf, eşinin İskoçya'da yaşayan annesi ve babasının, İsrail ve Gazze'deki gelişmeler sırasında kayınpederinin 92 yaşındaki hasta annesini ziyaret için Gazze'de bulunduklarını ve bölgede mahsur kaldıklarını belirtmişti.

İsraillilerin, kendilerine ülkeyi terk etmelerini söylediğini ancak ülkeden çıkmalarının mümkün olmadığını ifade eden Yusuf, İngiltere Dışişleri Bakanlığının güvenli geçiş garantisi veremeyeceğini kaydetmişti.

Yusuf'un, Gazze'de mahsur kalan kayınvalidesi Elizabeth El-Nakla, 13 Ekim'de paylaştığı videoda, gözyaşlarına hakim olamamış ve "İnsanlık nerede? Dünyanın neresinde insanların kalbi var da bu çağda buna izin veriyor?" ifadelerini kullanmıştı.

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