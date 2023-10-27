İsrailli eski vekil Moshe Feiglin'den alçak sözler: Tek çözüm Gazze'nin yok edilmesi
Siyonist terör devleti İsrail, Gazze’deki masun sivillerin üzerine bomba yağdırırken Eski Milletvekili Moshe Feiglin’den skandal bir açıklama geldi. Bir kanala konuşan Feiglin, krizin çözümü için Gazze'nin tamamen yok edilmesi gerektiğini ifade ederek "İncil'e göre hâlâ intikam almadık. Gazze'yi hemen küle çevirmedik." şeklinde konuştu.
Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, İsrailli yöneticilerden küstah açıklamalar geliyor.
FEIGLIN'DEN BÜYÜK ALÇAKLIK: GAZZE YOK EDİLMELİ
Aljazeraa'ya verdiği röportajda İsrailli eski Milletvekili Moshe Feiglin, bölgedeki krizin çözülmesi için Gazze'nin yok edilmesi gerektiğini ifade etti.
Feiglin, "Gazze'nin işgal edilmeden önce tamamen yok edilmesi gerekiyor. Dresden ve Hiroşima gibi nükleer silah olmadan yok edilmesi" şeklinde konuştu.
"HALA İNTİKAM ALMADIK"
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El- Kassam Tugayları'nın başlattığı operasyonun üzerinden 18 gün söyleyen Feiglin, "İncil'e göre hâlâ intikam almadık. Gazze'yi hemen küle çevirmedik." açıklamasını yaptı.
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Öte taraftan Feiglin, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu, İsrail'i ABD'nin "muz cumhuriyeti" haline getirmekle suçladı.
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