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Çin'in eski başbakanı Li Kıçiang hayatını kaybetti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.10.2023 Güncelleme Tarihi: 27.10.2023
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Çin’in eski başbakanı Li Kıçiang hayatını kaybetti

Son dakika haberi...Çin'de 2013-2023 yıllarında görev yapan eski Başbakan Li Kıçiang'ın 68 yaşında kalp krizinden hayatını kaybettiği bildirildi.

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