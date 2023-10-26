Rus kozmonotlardan uzay yürüyüşü: 8 saat sürdü

Rus kozmonotların 6 saat 52 dakika olarak planlanan uzay yürüyüşü, uydu sisteminin tam olarak yerleştirilememesi nedeniyle 7 saat 41 dakikada tamamlandı. İletişim donanımlarının modüle yerleştirme işlemleri tamamlanırken, nano uydu sistem kurulumunun bir sonraki uzay yürüyüşünde gerçekleştirileceği belirtildi. Rus kozmonotlardan Oleg Kononenko altıncı kez, Nikolai Chub ise ilk kez uzay yürüyüşü görevini gerçekleştirmiş oldu.