Türkiye'nin Helsinki Büyükelçiliği'ne saldırı
Finlandiya'da, Türkiye'nin Helsinki Büyükelçiliği'nin girişine boyalı ve sis bombalı saldırı düzenlendi. Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen, saldırıya tepki göstererek, "Bugün Türk Büyükelçiliğinde meydana gelen vandalizmden üzüntü duyuyorum." ifadesini kullandı.
Helsinki Polisinin X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Büyükelçilikte görülen dumanın ardından polis ve kurtarma ekiplerinin olay yerine ulaştığı bilgisi paylaşıldı.
Büyükelçilik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, maskeli kişiler, kiralık bisikletlerle boyalı ve sis bombalı saldırıyı gerçekleştirdi.
Polis ve itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelirken, saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı.
FİNLANDİYA DIŞİŞLERİ BAKANI VALTONEN'DEN TÜRK BÜYÜKELÇİLİĞİ'NE SALDIRIYA TEPKİ
Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen, Türkiye'nin Helsinki Büyükelçiliği'ne maskeli kişilerce boyalı ve sis bombalı saldırı düzenlenmesine tepki göstererek, "Bugün Türk Büyükelçiliği'nde meydana gelen vandalizmden üzüntü duyuyorum." ifadesini kullandı.
Valtonen, X sosyal medya hesabından, "Bugün Türk Büyükelçiliği'nde meydana gelen vandalizmden üzüntü duyuyorum. Diplomatik misyonlara yönelik düşmanca eylemler kesinlikle kabul edilemez. Polis konuyu soruşturuyor, yakında ne olduğuna dair daha fazla bilgiye sahip olacağımıza inanıyorum." ifadelerine yer verdi.
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